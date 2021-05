Kbang: Bắt quả tang "lâm tặc" đang cưa hạ cây rừng

(GLO)- Chiều 4-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1974, trú tại tổ 13, thị trấn Kbang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.





Đối tượng Nguyễn Văn Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 3-5, Công an huyện Kbang đã tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Long đang có hành vi dùng cưa xăng khai thác trái phép 1 cây gỗ ké có khối lượng hơn 4,5 m3. Đây là cây gỗ nằm trong khu rừng phòng hộ tại lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 131 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Đak Smar, huyện Kbang.



Quá trình xác minh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Long đã bị Hạt Kiểm lâm huyện Kbang xử phạt hành chính vào ngày 26-10-2020 về hành vi khai thác rừng trái pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa chấp hành nộp phạt.

Hiện Công an huyện Kbang đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phá rừng của Long để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.



VĂN NGỌC