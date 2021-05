Gia Lai: Thuê xe tự lái rồi đem bán

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm bị hại của đối tượng Đặng Công Hoan (SN 1996, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) trong vụ án lừa đảo dưới hình thức thuê xe tự lái.

Đối tượng Hoan. Ảnh Công an cung cấp

Bước đầu, Cơ quan Điều tra xác định: Từ năm 2018, Hoan thường xuyên thuê xe tự lái tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau đó, đối tượng mang ra TP. Đà Nẵng cho khách du lịch thuê lại để hưởng chênh lệch. Khoảng thời gian đầu, đối tượng chi trả đều đặn tiền thuê xe. Sau đó, đối tượng thuê nhiều xe ô tô rồi mang đi bán để lấy tiền tiêu xài. Qua đơn tố giác của các bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ Hoan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hiện tại, cơ quan Công an xác định Hoan đã lừa đảo chiếm đoạt 5 chiếc xe ô tô với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại với thủ đoạn tương tự thì cung cấp tài liệu, thông tin tại địa chỉ 267A Trần Phú, TP. Pleiku, gặp điều tra viên Lâm Sanh Đức theo số điện thoại 0976959589 để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh điều tra giải quyết theo pháp luật.



LÊ VĂN NGỌC