Đánh sập tụ điểm cá độ với số tiền hơn 18 tỉ đồng

Công an Thừa Thiên Huế vừa phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền hơn 18 tỉ đồng.



Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng chục tỷ đồng

Đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 35 tỷ đồng

Công an làm việc với các đối tượng cá độ bị bắt. Ảnh: CA.





Ngày 4.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 5 đối tượng liên quan với tang số hơn 18 tỉ đồng.



Trước đó, sau một thời gian nắm bắt tình hình, lực lượng công an đã tổ chức lực lượng, phương tiện bất ngờ ập vào quán cà phê A Rôn (số 3 kiệt 89 đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế) bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức và tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet.



Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Đặng Huy Tiến (37 tuổi, trú đường Duy Tân, phường An Cựu, TP. Huế) chủ quán cà phê A Rôn; Nguyễn Ngọc Hùng (48 tuổi); Trần Vang (68 tuổi); Trần Hữu Bình (34 tuổi cùng trú tại phường An Cựu, TP. Huế) và Phan Cảnh Thuận (41 tuổi, trú phường Phú Bình, TP. Huế). Trong số các đối tượng, Đặng Huy Tiến được xác định là người cầm đầu.



Tang vật vụ án. Ảnh: CA.



Qua đấu tranh bước đầu, Tiến khai nhận đã lấy trang cá cược bóng đá quốc tế "Bóng 88" sử dụng máy tính kết nối internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 22 tờ phơi ghi tỷ lệ cá độ bóng đá, 5 máy tính xách tay, 2 tivi, 2 điện thoại và số tiền hơn 53 triệu đồng.



Tiến hành thu thập, trích xuất dữ liệu máy tính của Đặng Huy Tiến, lực lượng công an xác định từ ngày 16.2 đến ngày 28.2, Tiến đã tổ chức cho các đối tượng cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng. Chỉ tính riêng trong ngày 28.2, Tiến đã tổ chức cá độ với số tiền gần 800 triệu đồng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Tiến để điều tra về hành vi đánh bạc được quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự.



Các đối tượng có liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/danh-sap-tu-diem-ca-do-voi-so-tien-hon-18-ti-dong-885674.ldo

Theo PHÚC ĐẠT (LĐO)