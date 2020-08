Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hàng chục tỷ đồng

Tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm, sau đó đổi thành tiền; tính đến thời điểm Cơ quan điều tra đột kích, giá trị quy đổi tương ứng lên tới 42 tỷ đồng.



Gần 100 cảnh sát phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 10.000 tỉ đồng

Các đối tượng chân rết của đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)



Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị của ngành vừa tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn, có quy mô lên tới 42 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.



Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.



Theo Đại tá Phạm Hồng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác nghiệp vụ, cùng tin báo của quần chúng nhân dân, đơn vị đã phát hiện Lương Ngọc Tuyển (sinh năm 1966, đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; có nhà ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) điều hành một đường mạng tổng đặt tại huyện Lâm Hà, tổ chức cá độ bóng đá.



Cơ quan điều tra sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành thu thập thông tin cùng các tài liệu, chứng cứ.



Trên cơ sở các thông tin thu thập được, ngày 28/7 vừa qua, Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 đối tượng liên quan (trong đó có 6 đối tượng vừa tổ chức vừa đánh bạc; 6 đối tượng tham gia đánh bạc).



Các đối tượng gồm Lương Ngọc Tuyển, cùng 11 đối tượng khác đều trú tại huyện Lâm Hà là: Phan Nhật Cường (sinh năm 1986), Lê Phong Nhã (sinh năm 1977) cùng trú tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà; Đào Đức Phúc (sinh năm 1982), Nguyễn Ngọc Phong (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn Vân Khánh, xã Hoài Đức; Nguyễn Bách Dũng (sinh năm 1982), Đỗ Đăng Tuyền (sinh năm 1981) cùng trú thôn Phù Dương, xã Hoài Đức; Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1985) trú tại xã Gia Thạnh - thị trấn Đinh Văn; Phan Lạc Nghĩa (sinh năm 1972), trú tại thôn Đạ Sar, xã Liên Hà; Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1972) trú tại thôn Liên Hồ, xã Liên Hà; Lô Văn Trình (sinh năm 1992), trú thôn 6, xã Tân Thanh và Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1996), trú thôn Liên Kết, xã Liên Hà.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra xác định Lương Ngọc Tuyển bắt đầu tổ chức đường dây cá độ trên tài khoản cá cược bóng đá vào giữa tháng Sáu vừa qua.



Các "con bạc" trong đường dây này liên kết thành đường dây tổ chức đánh bạc với các "mắt xích," chia thành các bậc, tầng. Tổng giá trị giao dịch trong đường dây này được tính bằng điểm, sau đó đổi thành tiền. Tính đến thời điểm Cơ quan điều tra đột kích, giá trị quy đổi tương ứng lên tới 42 tỷ đồng.



Thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, đối tượng Lương Ngọc Tuyển từng sinh sống ở huyện Lâm Hà, sau chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, Tuyển điều hành đường dây đánh bạc ở Lâm Hà. Không loại trừ khả năng, đối tượng Tuyển cùng lúc làm chủ 2,3 đầu mạng khác (tạm gọi là mạng tổng) và đây cũng chỉ là một nhánh trong đường dây tổ chức đánh bạc khác.



Liên quan đến vụ án này, một số đối tượng hiện đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi. Đường dây cờ bạc này, ngoài tổ chức cá độ bóng đá, các đối tượng còn tổ chức - ghi số đề với giá trị sát phạt nhau khoảng trên 10 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)