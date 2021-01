Cùng bạn gái đi cướp túi nhãn LV bị truy đuổi, thanh niên bỏ mặc tìm cách thoát thân

Rủ nhau vào cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản, khi bạn gái bị truy đuổi do cướp giật chiếc túi xách gắn nhãn LV màu đỏ, nam thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát một mình, bỏ mặc bạn gái bị bắt tại trận.





Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Kim Ngân (SN 2002, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Thanh Tùng (SN 1999, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.





Nguyễn Kim Ngân và Đào Thanh Tùng tại cơ quan công an



Trước đó, khoảng 19 giờ 29-12-2020, Ngân và Tùng rủ nhau đi trộm cắp tài sản trong cửa hàng điện thoại. Đôi nam nữ này thống nhất phân công Tùng đứng ngoài cảnh giới và chuẩn bị xe máy để tẩu thoát còn Ngân vào bên trong cửa hàng điện thoại để thực hiện hành vi trộm cắp.



Để không bị phát hiện, Tùng tháo biển kiểm soát của chiếc xe Honda Vision màu xanh đen, BKS 29C1-834.89 rồi chở Ngân đến phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.



Khi đến cửa hàng bán điện thoại số 91 Thái Hà, Ngân vào cửa hàng vờ hỏi mua điện thoại iPhone. Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng lấy máy, Ngân quan sát thấy có chiếc túi xách nhãn hiệu LV màu nâu đỏ để trên bàn cạnh người khách đang xem điện thoại nên đã cướp giật chiếc túi và bỏ chạy.



Hình ảnh được cho là nam thanh niên bỏ chạy khi hành vi cướp tài sản của bạn gái bị phát hiện



Trong quá trình chạy tẩu thoát Ngân bị người dân truy đuổi, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường Trung Liệt để làm việc, còn Tùng thấy bị phát hiện thì bỏ lại bạn gái, nhanh chóng tẩu thoát. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Đào Thanh Tùng đến Công an phường Trung Liệt đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Đôi nam nữ này khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội.



Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Linh Linh (NLĐO)