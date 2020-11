Vụ bắt 7 cán bộ công an 'nhận tiền bảo kê': Khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 thượng úy công an

Ngày 10-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thượng úy Lê Đình Vũ, cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).



Tạm giam 7 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

Trụ sở công an phường Phú Thọ Hòa - nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Trước đó, thượng úy Lê Đình Vũ đã bị đình chỉ công tác nhưng chưa bị tước quân tịch.



Vũ là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án liên quan đến nhóm công an (bao gồm các trưởng, phó và cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa) nhận tiền để không xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng tàng trữ, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy.



Vũ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 BLHS.



Theo hồ sơ xác minh ban đầu, N.M.Q. (ngụ quận 1, TP.HCM) khai vào khoảng 8h30 tối 2-7-2019, Q. bị lực lượng công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn nằm trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa.



Q. nhận dạng được người bắt là Lê Đình Vũ (cán bộ công an phường thời điểm xảy ra vụ việc), tang vật bị thu giữ là 50g ma túy tổng hợp. Sau đó Q. được đưa về công an phường lấy lời khai và kiểm tra việc sử dụng ma túy. Sau đó, Q. được cho về không bị xử lý trách nhiệm sau khi đã đưa tiền.



Một đối tượng khác tên L.Q.T. (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) cũng khai rằng khoảng cuối tháng 7-2018 T. bị công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một quán bar trên đường Vườn Lài.



T. nhận dạng và xác định người bắt mình là thượng uý Lê Đình Vũ, tang vật thu giữ gồm 1 bịch nilon ma túy tổng hợp tương đương 0,7g, 10 viên thuốc lắc. Tại công an phường Phú Thọ Hòa có một cán bộ lập biên bản tạm giữ T. (T. nhận dạng được người này là Nguyễn Đăng Chiến).



Theo lời khai của người thân T. thì sau khi T. bị bắt có nhận được điện thoại lạ thông báo T. bị bắt và đang bị giữ ở công an phường Phú Thọ Hoà và mời gia đình tới. Sau khi người thân của T. tới công an phường thì có cán bộ mặc thường phục (người thân T. nhận dạng được chính là Lê Đình Vũ) yêu cầu đưa 100 triệu đồng.



Sau khi thương lượng, Vũ đồng ý nhận 50 triệu đồng từ người thân của T. và 10 triệu đồng trong ví của T. Số tiền 50 triệu đồng người thân của T. đưa cho một người ở hành lang công an phường và không nhận dạng được, sau đó T. được thả về không bị xử lý.



Trước đó, ngày 5-11, 7 bị can nguyên là cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà đã bị khởi tố với cùng tội danh gồm: Phạm Thanh Tuấn (thiếu tá, là trưởng công an phường); Lê Văn Quý (trung tá, phó trưởng công an phường); Lê Văn Hòa (trung tá, phó trưởng công an phường); Nguyễn Đăng Chiến (thượng úy), Nguyễn Đức Hiền (đại úy); Võ Quang Kế (đại úy); Phạm Ngọc Vy (thượng úy). Tất cả các bị can trên tại thời điểm xảy ra hành vi sai phạm đều làm việc Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.



Các bị can này bị tố cáo là bắt nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, sau đó nhận tiền để không xử lý các đối tượng theo pháp luật. Hành vi sai phạm này diễn ra trong thời gian dài với rất nhiều đối tượng, vụ việc khác nhau.

