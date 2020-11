Được nhờ tới trông nhà, tắt camera, phá két sắt trộm tiền và vàng của họ hàng

Khi được người họ hàng xa ở Nga Sơn (Thanh Hóa) nhờ tới trông nhà hộ, Nguyễn Văn Sơn đã tắt hệ thống camera, tạo hiện trường giả rồi dùng xà beng cạy phá két sắt trộm tiền, vàng trị giá 166 triệu đồng.

Ngày 14-11, tin từ Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 2001; ngụ xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) là thủ phạm đã phá két bạc, trộm cắp trên 150 của gia đình chị M.T.O. (ngụ tiểu khu Ba Đình, thị trấn Nga Sơn) vào tối ngày 10-11.





Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an





Trước đó, đêm ngày 10-11 Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của gia đình chị O. về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi 150 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng và một số đồ trang sức... có giá trị khoảng 166 triệu đồng.



Vào cuộc điều tra, chỉ sau 3 giờ Công an huyện Nga Sơn đã xác định và bắt Nguyễn Văn Sơn chính là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên, thu hồi lại toàn bộ tang vật trộm cắp.



Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận do đánh bạc nợ nần nhiều tiền nên khi được chị O. ( là họ hàng xa) mượn đến nhà trông coi nhà cửa để chị đi Hà Nội khám bệnh thì Sơn đã nảy ra ý định phá két để trộm tiền, vàng.





Số tài sản được công an nhanh chóng thu giữ





Ngày 10-11, lợi dụng gia đinh chị O. đi vắng, Sơn đã tiến hành tắt camera và dùng xà beng cạy két sắt lấy 150 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng và đập con heo đất tiết kiệm lấy tiền.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nga Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)