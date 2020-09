Bắt thanh niên phá két sắt trộm vàng, kim cương

Nam thanh niên đột nhập nhà dân phá két sắt trộm vàng, kim cương bị lực lượng công an bắt sau một ngày truy xét.



Nguyễn Quốc Hùng (trú tại P.4, Đà Lạt) tại cơ quan công an - Ảnh: CACC



Sáng 13-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã bàn giao Nguyễn Quốc Hùng (Lỳ, 29 tuổi, trú tại phường 4, TP Đà Lạt) cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo Công an TP Đà Lạt, tối 10-9, ông Nguyễn Văn Nh. (nhà ở đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt) cùng vợ đi ra khỏi nhà, khóa cửa nhà trước, sau cẩn thận; tuy nhiên không đóng cổng.



Đến 21h, vợ chồng ông trở về thấy cổng nhà vẫn mở, các cửa căn nhà khóa nhưng điện trong nhà bị tắt. Khi lên phòng ngủ ở tầng 2 thì phát hiện chiếc tủ sắt trong góc phòng bị lôi ra cửa và bị đục phá, bên cạnh có xà beng, kéo, dao, thớt.



Toàn bộ tài sản quý bên trong bao gồm các trang sức vàng, kim cương, đá quý trị giá khoảng hơn 1 tỉ đồng bị mất sạch. Các giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm vẫn còn nguyên.



Két sắt bị phá, toàn bộ trang sức bên trong bị lấy đi - Ảnh: CACC



Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP Đà Lạt xác định đối tượng đã đột nhập cửa thông gió vào nhà để gây án, sau đó thoát ra bằng cách trèo qua cửa sổ gần bancông căn nhà. Sau khi củng cố vững chắc các nguồn tin, tài liệu, chứng cứ, xác định Hùng chính là người gây án, Công an TP Đà Lạt tổ chức truy tìm, bắt giữ.



Chiều 11-9, Hùng bị bắt khi đang bán một số trang sức trộm được. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có ý định tìm nhà để đột nhập trộm cắp tài sản nên Hùng sử dụng xe máy Exiter rảo quanh các con đường.



Khi thấy căn nhà vợ chồng ông Nh. mở cổng ngoài, Hùng vào bên trong thăm dò. Thấy dễ đột nhập, Hùng về đổi xe máy Dream nhằm gây nhiễu thông tin phương tiện hòng đối phó với cơ quan chức năng về sau.



Bộ trang sức đắt tiền đang được giám định để xác định giá trị - Ảnh: CACC



Sau đó, Hùng chui vào trong nhà qua cửa thông gió. Phát hiện chiếc két sắt, Hùng trèo ra khỏi nhà lấy xà beng cùng dụng cụ bếp để phá. Sau 15 phút Hùng lấy sạch số tài sản giá trị gồm: bộ trang sức kim cương bao gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai; 1 vòng vàng, bông tai vàng; 1 bộ đá ngọc... mới mua, trị giá trên 1 tỉ đồng.



Hùng đã có 3 tiền án trộm cắp tài sản, mãn hạn tù năm 2018.

Theo M.VINH (TTO)