Bắt đối tượng từ Thanh Hóa vào Gia Lai trốn truy nã

(GLO)- Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) vừa phối hợp cùng Công an phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ Lò Văn Thôn (SN 1989, trú tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) khi đối tượng này đang lẩn trốn ở một quán cà phê thuộc tổ 1, phường Yên Thế.





Đối tượng Lò Văn Thôn bị bắt giữ tại Gia Lai. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Tối 18-5-2020, Thôn cùng một số người nhậu nhẹt, dùng loa thùng hát hò gây mất trật tự ở địa bàn xã Thành Sơn, huyện Bá Thước. Khi lực lượng chức năng địa phương đến nhắc nhở, yêu cầu giữ trật tự thì Thôn đã dùng dao chém trọng thương Trưởng Công an xã Thành Sơn rồi bỏ trốn.



Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bá Thước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thôn về 2 hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Sau đó, khi Thôn bỏ trốn, đơn vị này ra quyết định truy nã toàn quốc.

VĂN NGỌC