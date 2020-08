Tạm giữ hình sự nữ quái 9X cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

Đối tượng Cao Thị Nhàn cho nhiều người dân vay nặng lãi 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi các "con nợ" đến hạn không có khả năng thanh toán, thì bị Nhàn gọi điện thoại đe dọa, nặng hơn thì bị Nhàn cùng đám “đàn em” trực tiếp đến nhà tạo áp lực, đánh đập.



Đối tượng Cao Thị Nhàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An



Ngày 6.8, thông tin từ Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Cao Thị Nhàn (SN 1992) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Trước đó, ngày 4.8, Cao Thị Nhàn cùng một số đối tượng khác kéo đến ki ốt chị N.T.T tại phường Cửa Nam, TP. Vinh để đòi nợ. Do chị T. chưa có tiền trả nên Nhàn đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người chị T.



Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ Cao Thị Nhàn đã cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi đến hạn các "con nợ" không có khả năng thanh toán, thì bị Nhàn gọi điện thoại đe dọa, uy hiếp. Trường hợp nặng hơn thì bị Nhàn cùng đám “đàn em” trực tiếp đến nhà tạo áp lực, đánh đập người vay tiền.



Qua quá trình điều tra, Công an TP. Vinh cũng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020, đối tượng Nhàn đã cho chị N.T.T vay 450 triệu đồng, với mức lãi suất "cắt cổ" 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 252%/năm), số tiền thu lợi bất chính là hơn 1 tỉ đồng.



Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

Theo Tuấn Quỳnh (LĐO)