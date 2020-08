Sắp xử vụ án nghiêm trọng ở Đồng Tâm: Nhóm Lê Đình Kình cố tình chiếm đất Quốc phòng để chia chác

Trong vụ chống đối nghiêm trọng xảy ra ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), nhà chức trách xác định, đối tượng Lê Đình Kình đã cùng với con và một số đối tượng tại địa bàn lập "Tổ Đồng thuận", mục đích để chiếm lại đất đồng Sênh mặc dù biết rõ đó là đất Quốc phòng.





Biết là đất Quốc phòng nhưng vẫn bàn cách chiếm để chia nhau



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, mặc dù biết rõ đất cánh đồng Sênh ở xã Đồng Tâm là đất Quốc phòng, đã được Thanh tra TP.Hà Nội và Thanh tra Chính phủ kết luận.



Các cơ quan chức năng TP.Hà Nội và Trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, nhưng từ năm 2013, Lê Đình Kình (84 tuổi, đã mất, thôn Hoành, xã Đồng Tâm) đã cùng con trai là Lê Đình Công (56 tuổi), Nguyễn Viết Hiểu (thôn Hoành), Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi, thôn Hoành) và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm thành lập "Tổ Đồng Thuận".



Mục đích của việc làm trên là để chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.



Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân khiếu nại phức tạp về việc quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm.



Các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng Sênh là của xã Đồng Tâm, đồng thời kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất.





Lê Đình Kình được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thành lập “Tổ Đồng thuận”, thường xuyên tổ chức tuyên truyền xuyên tạc nguồn gốc đất đồng Sênh, kích động, lôi kéo các đối tượng khác tham gia khiếu kiện, gây rối, đe dọa chính quyền để đòi đất đồng Sênh. Trong ảnh là Lê Đình Công (ngoài cùng bên trái), Bùi Viết Hiểu (giữa) và Lê Đình Kình.



Kể từ năm 2017 đến đầu năm 2020, ông Kình đã chỉ đạo "Tổ Đồng thuận" và nhiều đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc.



Cụ thể như vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1, 7/3/2017 tại thôn Hoành; vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý làm hư hỏng tài sản ngày 15/4/2017 tại thôn Hoành; vụ gây rối ngày 28/6/2018 tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 làm cuộc họp phải dừng lại.



Thậm chí, các đối tượng còn lăng mạ, chửi bới, đe dọa ông Trình Văn Hòa (58 tuổi, thôn Hoành) xảy ra ngày 1/4/2018, lý do ông Hòa nhận tiền hỗ trợ đi di dời khỏi đồng Sênh..



Theo cáo trạng, khi biết thông tin Công an TP.Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công, xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn trên đất đồng Sênh, Lê Đình Kình cùng Công, Hiểu, Tuyển và khoảng 12 người khách đã góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 5 chai bom xăng.



Bọn chúng còn mua khoảng 10 tuýp sắt có gắn dao bầu và liềm, nhặt gạch đá, làm bùi nhùi, mua pháo… nhằm tấn công lực lượng chức năng.



Ông Lê Đình Kình cùng Công, Hiểu và Tuyển tổ chức quay video ghi hình trực tiếp và đăng tải các video lên mạng xã hội, tuyên bố nếu lực lượng công an đưa quân về Đồng Tâm sẽ tiêu diệt từ 300 người đến 500 người.



Đến đầu tháng 1/2020, khi biết lực lượng Công an TP.Hà Nội sẽ về xã Đồng Tâm, Kình đã cùng nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà Kình vào ngày 6, 7, 8/1/2020 để chỉ đạo chống đối, giết chết lực lượng Công an.



Vụ gây rối đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.



Chiều ngày 8/1, theo chỉ đạo của Lê Đình Kình, Công đã chỉ đạo đồng bọn mang các hung khí gồm tuýp sắt gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch, đá tập kết tại nhà Kình và ngủ tại nhà Kình để tấn công lực lượng Công an.



Rạng sáng ngày 9/1/2020, khi lực lượng Công an đến chốt cổng làng thôn Hoành, cách nhà Kình khoảng 50 mét để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì Bùi Văn Niên (Niên "cụt", 40 tuổi, thôn Hoành), Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành) đánh kẻng báo động.



Công cùng con trai là Lê Đình Uy (27 tuổi), Nguyễn Quốc Tiến (Tiến "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành) bắn pháo sáng báo hiệu, bắn pháo về phía lực lượng chức năng và cùng với Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều và Nguyễn Văn Trung đứng trên mái tầng 2 của nhà anh Hợi, mái nhà Kình, mái nhà Chức dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng Công an.



Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên các đối tượng không dừng lại mà càng chống đối quyết liệt.



Sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng



Chức và Công đã sử dụng lựu đạn ném về phía Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ. Theo sự phân công, lực lượng Công an gồm các anh Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi phạm tội quả tang.



Khi anh Thịnh, anh Huy và anh Quân di chuyển qua cửa sổ nhà Lê Đình Hợi để sang mái nhà Lê Đình Chức thì bị Chức dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc từ trên xuống, các đối tượng khác ném bom xăng, gạch đá nên anh Thịnh, Huy, Quân rơi xuống và châm lửa đốt.



Nhà chức trách đã xác định, kết luận đất đồng Sênh là đất Quốc phòng, tuy nhiên bố con Lê Đình Kình từ cách đây 7 năm trước đã thành lập “Tổ Đồng thuận” để chiếm lại đất đồng Sênh chia nhau.



Hậu quả làm 3 cán bộ, chiến sĩ trên tử vong.



Khi Tổ công tác áp sát phòng ngủ tầng 1 nhà Lê Đình Kình thì 1 đối tượng dùng tuýp sắt gắn dao bầu ném ra, 1 đối tượng ném 1 quả lựu đạn nhưng không nổ.



Tổ công tác phá khóa cửa ngách nhà Lê Đình Kình thì phát hiện đối tượng đang cầm 1 quả lựu đạn, hô hào chống đối nên đã sử dụng súng bắn tiêu diệt.



Cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố các đối tượng ra Tòa án nhân dân cùng cấp thể hiện, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang đối với Công, Hiểu, Tuyển Doanh, Uy, Tiến, Quang, Quân cùng 12 người khác về hành vi giết người.



Trong lúc lộn xộn, Trung đã bỏ chạy và trốn thoát, đến ngày 20/4/2020, Trung bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.



Lê Đình Chức bị thương tích nặng được lực lượng Công an đưa đi cấp cứu và điều trị, đến ngày 21/1/2020, Chức bị bắt tạm giam về tội giết người.



Đối với Mai Thị Phần, ngày 13/1/2020 bị Cơ quan điều tra bắt, giữ khẩn cấp về hành vi giết người, với vai trò giúp sức cho Công và đồng phạm.



Lê Thị Loan bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội giết người, sau đó bỏ trốn đến ngày 30/3/2020 bị bắt truy nã.



Cùng thời điểm rạng sáng ngày 9/1/2020, khi lực lượng Công an đang triển khai làm nhiệm vụ tại khu vực trường Trung học cơ sở xã Đồng Tâm và khu vực ao cá Bác Hồ ở thôn Hoành, Lê Đình Hiển và Bùi Viết Tiến đã chửi bới và dùng dao tấn công tổ công tác.



Nguyễn Thị Dung đã chửi bới, dùng liềm tấn công tổ công tác, các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.



Với các đối tượng Đào Thị Kim, Trần Thị Phượng rủ nhau đi chống đối, có hành vi chửi tục, lăng mạ lực lượng Công an đang thi hành công vụ, nhặt đá ném và cầm dao chém về phía lực lượng Công an.



Khi lực lượng chức năng triển khai thì Kim và Phượng bỏ chạy, trốn thoát, đến ngày 11/1/2020, Kim và Phượng đến Cơ quan Công an đầu thú.



Trong vụ việc này, xác định Lê Đình Kình cùng các bị can Công, Hiểu, Tuyển, Tiến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.



Vừa chỉ đạo các bị can khác, vừa trực tiếp thực hiện tội phạm "Giết người".



Các bị can Lê Đình Chức, Doanh, Uy là những người tham gia tích cực, trực tiếp thực hiện tội phạm "Giết người".



Các bị can Nguyễn Văn Quân, Quang, Nối, Đục, La, Duệ, Bét, Điều, Lụa, Kim, Lê Đình Quân, Bùi Văn Tiến, Tuấn, Hải, Niên, Phần, Loan, Trung bị Lê Đình Kình, Công, Hiểu xúi giục, lôi kéo, kích động nên đã tham gia đồng phạm về tội "Giết người" với vai trò giúp sức.



Các bị can Hiển, Tiến, Dung, Phượng bị lôi kéo, kích động nên đã tham gia chống đối lực lượng công an, phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ".





Ông Trương Việt Toàn, Phó Chánh án TAND Hà Nội, chủ toạ phiên toà, cho biết 29 bị can trong vụ án tấn công cảnh sát ở Đồng Tâm khiến ba chiến sĩ hy sinh sẽ hầu toà ngày 7/9 tới đây về các tội Giết người và Chống người thi hành công vụ. Hơn 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Phiên toà dự kiến diễn ra 10 ngày.



http://https://danviet.vn/biet-dat-dong-senh-la-dat-quoc-phong-nhung-nhom-le-dinh-kinh-van-ban-cach-chiem-lai-20200830184521788.htm



Theo Phạm Hiệp - Gia Huy (Dân Việt)