Đề nghị truy tố 29 người trong vụ tẩm xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 9-1.



Công an xác định có dấu hiệu tội phạm và điều tra các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.



Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 9-1, một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Hậu quả 3 công an hi sinh, một người chống đối tử vong, một trường hợp bị thương, theo thông báo của Bộ Công an.



Người chết trong đêm xảy ra vụ việc được xác định là ông Lê Đình Kình (hơn 80 tuổi).



Các đơn vị chức năng đã khống chế, bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.



Công an cho biết Công an Hà Nội đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu thu giữ tám quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýp sắt đầu gắn dao nhọn, ba hộp pháo sáng, một khẩu súng bắn điện, một thanh kiếm, một búa.