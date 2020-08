Đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu: Bắt giữ thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy

Mở rộng đường dây ma túy do Kim Soon-sik (cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đã bắt thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy.



Triệt phá đường dây ma túy "khủng" do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu

Mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy sang Hàn Quốc

Ma túy bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Mở rộng đường dây ma túy do Kim Soon-sik (60 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu bị công an triệt phá ngày 20.7 vừa qua, ngày 2.8 Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đã bắt thêm 16 nghi can, thu giữ 120 kg ma túy.



Cụ thể, đêm 30.7 và đêm 31.7, C04 phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Đoàn 3 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Công an Đồng Nai, Biên phòng Kiên Giang chia thành nhiều tổ công tác, thực hiện khám xét 11 địa điểm (trong đó có 9 điểm trên địa bàn TP.HCM, 2 điểm ở Đồng Nai) thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), bắt giữ 16 nghi can, thu giữ nhiều tang vật khác.





Giấu 40 kg ma túy trong container tại cảng Cát Lái chuẩn bị đưa sang Hàn Quốc





Trong đó, khám xét tại nhà nghi can và kho hàng tại H.Bình Chánh (TP.HCM) thu giữ 75 kg ma túy đá, ketamin, bắt Lê Hồ Vũ (30 tuổi) và Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi, cùng quê Cà Mau); khám xét kho hàng tại Q.Tân Bình (TP.HCM) thu giữ 30 kg ma túy đá, bắt giữ 1 nghi can; khám xét tại Biên Hòa (Đồng Nai) thu giữ 19 bánh heroin, 8 kg ma túy đá, bắt 1 nghi can (quê Bình Phước); ngoài ra các địa điểm khác tại TP.HCM cũng thu giữ một lượng ma túy và bắt 12 nghi can.



Theo lãnh đạo C04, trong đường dây này, ngoài Kim Soon-sik còn có người Trung Quốc tham gia điều hành. Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, truy xét.



Trước đó, rạng sáng 19.7 tại khu vực cảng Cát Lái (TP.HCM), cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp container có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng, đưa xuống tàu để chuyển tới cảng Incheon (Hàn Quốc); thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong những khối đá, bắt giữ 9 nghi can trong đó có 2 người Trung Quốc, 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam.

