Giá trị "khủng" của lô đất dính sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự ở Trung ương thì giá trị lô "đất vàng" dính sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa tại thời điểm vụ án bị phát hiện là 3. 817 tỉ đồng.

Liên quan đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng (SN 1953, đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM), bà Hồ Thị Kim Thoa (đang bị truy nã), Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị ngưng mọi giao dịch lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM).

Về giá trị lô đất này, ngày 30-7-2017, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự ở Trung ương ban hành Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG887-KL, kết luận:

Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) tại thời điểm UBND TP HCM ban hành Quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất là 1.075 tỉ đồng.

Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) tại thời điểm Bộ Công Thương phê duyệt giá sàn 13.247 đồng/cổ phần ngày 1-4-2016 là 2.505 tỉ đồng

Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 8-11-2018 là 3.817 tỉ đồng.



Toàn cảnh khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1)

Bà Hồ Thị Kim Thoa đang bỏ trốn và bị truy nã

Bộ Công an kết luận: hành vi phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" của bị can Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm chấp thuận "cho Công ty Sabeco Pearl thuê 6.080 m2 đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, trong thời hạn 50 năm", không đúng đối tượng, trái với các quy định của pháp luật để chuyển quyền sử dụng khu đất 2-46 Hai Bà Trưng (quận 1) có giá trị quyền sử dụng đất là 1.075 đồng từ Tổng công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl (năm 2015).

Ngoài ra, cũng theo Bộ Công an, hành vi phạm tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng đã dẫn đến quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) có diện tích 6.080 m2 bị dịch chuyển từ tài sản của doanh nghiệp Nhà nước sang tài sản của doanh nghiệp tư nhân.

Hậu quả, thiệt hại, thất thoát và lãng phí do hành vi phạm tội của bị can Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây ra cho ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) xảy ra trong một thời gian dài từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (ngày 30/6/2015) đến khi tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn (thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 08/11/2018) giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) là 3.817 tỉ đồng.

Các bị can có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; quá trình công tác, các bị can đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến; bị can Lâm Nguyên Khôi bị ung thư thực quản. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 trong quá trình truy tố, xét xử.

PHẠM DŨNG (NLĐO)