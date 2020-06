Phó chủ tịch huyện đánh bài ăn tiền ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng

Ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), người bị bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền cùng 3 người khác tại cơ quan, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng.





Chiều ngày 12-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can bị bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc.





Ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc bị bắt tạm giam 3 tháng





Theo đó, 4 bị can bị khởi tố bắt giam gồm: Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (SN 1967), Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974; ngụ thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973; ngụ xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 31-5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, là Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh "phỏm", thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.



Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.



Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.



Được biết, ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, quê xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc) đang là Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Long là em trai ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc, mới nghỉ hưu.



Hiện ông Nguyễn Văn Long đã bị Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

