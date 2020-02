Khởi tố 5 đối tượng đánh bài xì tố ăn tiền

(GLO)- Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Tăng Xuân Kỷ (SN 1976), Trần Văn Tuấn (SN 1963), Lý Anh Tuấn (SN 1990) cả ba cùng trú tại thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa và Đỗ Văn Tài (SN 1985), Hoàng Thị Chiên (SN 1977) cùng trú tại thôn 2, xã Kim Tân, huyện Ia Pa về hành vi “đánh bạc”.

5 đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ. Ảnh: An Nhân

Trước đó, vào chiều ngày 4-2-2020, tổ công tác của Công an huyện Ia Pa và Công an xã Kim Tân bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà Tăng Xuân Kỷ. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng là Trần Văn Tuấn, Lý Anh Tuấn, Đỗ Văn Tài và Hoàng Thị Chiên đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài xì tố ăn tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường số tiền 5,44 triệu đồng, bốn bộ bài tây sử dụng để chơi bài xì tố cùng một số vật dụng liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.