Hôm nay 11-5, xét xử vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình

14 bị cáo là những nguyên cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục, công an ở Hòa Bình hôm nay 11-5 ra tòa trong phiên xét xử vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 về các tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".





TAND tỉnh Hòa Bình sáng nay 11-5 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình.



Trước đó, TAND tỉnh Hòa Bình đã dự kiến đưa vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia này ra xét xử sơ thẩm vào ngày 23-3-2020, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biển phức tạp, phiên xét xử đã phải hoãn lại tới thời điểm này.





Làm thủ tục kiểm tra an ninh khi vào dự phiên tòa





Lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa



Theo cáo trạng, trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, VKSND truy tố 14 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015, gồm: Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Hiệu phó Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy; Khương Ngọc Chất, nguyên trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Hiệu phó Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy; Phùng Văn Thụ (nguyên trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên), Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí); Diệp Thị Hồng Liên, nguyên Phó phòng Khảo thí; Nguyễn Khắc Tuấn, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí; Nguyễn Đức Hoàng, nguyên thanh tra viên Phòng Thanh tra; Nguyễn Tân Hưng, nguyên cán bộ Phòng Khảo thí; Quách Thanh Phúc, nguyên Hiệu phó Trường THPT 19/5; Lê Thị Hồng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) và 4 nguyên giáo viên: Đào Ngọc Thuật, Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung, Bùi Thanh Trà.



Ngoài tội danh trên, bị can Đỗ Mạnh Tuấn còn bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 và Hồ Chúc, giáo viên Trường THPT Thanh Hà (huyện Lạc Thủy) bị truy tố tội "Đưa hối lộ" theo Điều 364.



Dự kiến phiên xét xử này sẽ diễn ra từ ngày 11-5 đến ngày 18-5.





Theo Tuấn Minh (NLĐO)