Bắt kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 270 kg thuốc nổ loại cực mạnh dùng trong quân sự

Hồ Văn Kiên tại Cơ quan Công an Quảng Bình - Ảnh: H.M





Sau hơn 3 ngày truy xét, chiều 12.3, lực lượng chuyên án mang bí số 2120-N do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình thiết lập đã bắt giữ Hồ Văn Kiên (43 tuổi, ở xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi vận chuyển thuốc nổ.



Hồ Văn Kiên được xác định là nghi can cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Quảng Trị, sau đó tiếp tục đưa ra Quảng Bình bán.



Kết quả kiểm định của cơ quan chức năng cho thấy tổng cộng lượng thuốc nổ thu được là 270 kg, thuộc loại cực mạnh được dùng trong quân sự.



Như Thanh Niên đã thông tin, qua thời gian dài theo dõi, điều nghiên, ngày 8.3, tại khu rừng ở xã Trường Thủy, H.Lệ Thủy, lực lượng công an mật phục bắt quả tang Trần Văn Điểu (37 tuổi, quê H.Cam Lộ), Hồ Văn Mới (28 tuổi) và Hồ Văn Lành (16 tuổi, cùng ở H.Hướng Hóa, Quảng Trị) khi đang vận chuyển 98 kg thuốc nổ chứa trong 3 bao tải.



Qua khai nhận, lực lượng công an tìm tìm thấy thêm 5 bao tải chứa thuốc nổ do nhóm này vận chuyển trước đó được cất giấu trong rừng tại khu vực trên.



Trong khi bị truy bắt, Hồ Văn Kiên bỏ trốn vào rừng. Chuyên án vận chuyển thuốc nổ đang được cơ quan điều tra điều tra mở rộng.

