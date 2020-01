Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk

Một đối tượng đã vận chuyển 50kg thuốc nổ và 150 kíp mìn để đi bán thì bị công an bắt giữ.





Ngày 3-1, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ đối tượng Hồ Trọng Hóa (66 tuổi, ngụ thôn 2, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) để tiếp tục làm rõ vụ vận chuyển số lượng thuốc nổ và kíp mìn lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk.





Số lượng thuốc nổ được thu giữ





Trước đó, tối 2-1, tại đoạn đường qua thôn Hiệp Đạt (xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar), tổ công tác của Công an huyện Cư M’gar phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy chở theo các thùng hàng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các thùng và túi mà người này chở theo có 23 bịch bóng, mỗi bịch chứa 10 thỏi thuốc nổ công nghiệp, với tổng trọng lượng 50 kg. Còn trong 6 bịch bóng khác có chứa tổng cộng 150 kíp mìn điện.



Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Hồ Trọng Hóa (66 tuổi, ngụ thôn 2, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar). Ông Hóa từng đi bộ đội, rất rõ về vũ khí và chất nổ nên đã đi mua số thuốc nổ và kíp mìn này với giá gần 16 triệu đồng của 1 người lạ. Ông Hóa vừa nhận số hàng này và đang trên đường chở đi bán thì bị công an phát hiện.



Thiếu tá Bùi Chí Trung, Phó trưởng Công an huyện Cư M’gar cho hay số thuốc nổ, kíp mìn này nếu không bị phát hiện kịp thời, để lọt ra ngoài xã hội thì rất nguy hiểm.

Theo C. Nguyên (NLĐO)