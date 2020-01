Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 42 kg thuốc nổ

(GLO)- Khoảng 1 giờ sáng ngày 10-1, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai phát hiện Võ Xuân Thế (SN 1991) và Võ Công Trí (SN 1990) cùng trú tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển xe máy BKS 77S1-074.70 trên tỉnh lộ 667 đoạn qua thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro theo hướng từ huyện Kông Chro đi thị xã An Khê có biểu hiện khả nghi nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Võ Công Trí bị bắt giữ . Ảnh: Văn Ngọc

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 3 bao tải chứa chất nổ, kíp nổ và dây dẫn. Cụ thể đã thu giữ 42 kg thuốc nổ, 962 kíp nổ, 250 m dây dẫn cùng 8 mũi khoan. Công an huyện Kông Chro đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kông Chro tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang các đối tượng trên và thu giữ tang vật.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.