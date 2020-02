Phá cơ sở sản xuất dung dịch rửa tay hoạt động 'chui'

Ngày 9-2, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc vừa triệt phá một cơ sở sản xuất lợi dụng tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra để sản xuất "chui" các sản phẩm dung dịch nước rửa tay.

Cơ quan công an bắt quả tang cơ sở của Công ty Thiên Y Việt đang cho sản xuất "chui" nước rửa tay khô - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra cơ sở sản xuất tại số 437 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, phát hiện ôtô do tài xế Đỗ Xuân Trường điều khiển đang chở 14 thùng cactông, mỗi thùng chứa 30 chai dung dịch màu trắng ghi nhãn hiệu Rencide III - nước xịt tay sạch khuẩn do Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Y Việt sản xuất.

Tất cả sản phẩm trên xe đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

Kiểm tra khu vực sản xuất của Công ty Thiên Y Việt, cơ quan công an phát hiện gần 30 công nhân đang sản xuất, đóng gói hàng hóa là nước rửa tay được in các nhãn hiệu: Rencide, Hand sanitizer dạng nước và dạng gel, với trên 200 chai chứa dung dịch.

Công nhân của công ty dán nhãn sản phẩm nước rửa tay - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp

Trong kho hàng có 6.441 chai chứa dung dịch loại 100ml, 500ml chưa dán tem nhãn, 982 chai loại 100ml, 150ml, 500ml dán tem, nhãn nhãn hiệu Rencide, Hand Sanitizer; các sản phẩm tinh dầu Thiên Y thần khớp, trà gan H’mông, tinh chất thảo dược Xoang H’mông, tinh chất cao lá H’mông, cao tầm gửi H’mông do Công ty Thiên Y Việt sản xuất…

Cơ quan công an phối hợp với Sở Y tế tỉnh lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm nước rửa tay nói trên. Đến ngày 8-2, Sở Y tế tỉnh Thái Bình có công văn trả lời việc sản xuất các sản phẩm nước rửa tay trên của Công ty Thiên Y Việt là không đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tổ chức lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác đấu tranh làm rõ các vi phạm của Công ty Thiên Y Việt để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài sản phẩm nước rửa tay, cơ quan công an phát hiện nhiều sản phẩm khác có dấu hiệu được dán nhãn, vi phạm quy định pháp luật - Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cung cấp