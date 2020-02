Người đàn ông sát hại 2 đứa con bị tuyên y án tử hình

Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) nài nỉ vợ mang 2 đứa trẻ về nhà đoàn tụ, dù biết chúng không phải "khúc ruột" của mình, song người vợ không nghe...





Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa sơ thẩm.





Ngày 17.2, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Văn Duy về tội Giết người. Nạn nhân là hai đứa trẻ vốn gọi Duy bằng bố.



Đại diện bị hại, chị H., vợ của Duy cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.



Theo bản án sơ thẩm, tháng 4.2018, Duy nghi ngờ vợ có quan hệ, tình cảm yêu đương với người đàn ông khác và cho rằng 2 cháu bé không phải con của mình nên âm thầm lấy mẫu đi xét nghiệm ADN. Kết quả giám định cho thấy, các bé không phải con ruột của Duy và không do cùng một người cha sinh ra.



Mặc dù bị cáo "bỏ ngoài tai" mọi lời dị nghị từ hàng xóm, song mâu thuẫn vợ chồng đã liên tục xảy ra. Mâu thuẫn trầm trọng, chị H. mang theo hai con về nhà ngoại sinh sống, mặc cho chồng níu kéo, khuyên can.



Đỉnh điểm mâu thuẫn khi chị H. thông báo muốn ly hôn với Duy. Trong cơn quẫn bách, tức tối, Duy nảy sinh ý định sẽ cho 2 cháu bé uống thuốc trừ sâu cùng chết để chị H. phải ân hận suốt phần đời còn lại. Trưa 18.5.2018, đối tượng mua một hộp thuốc trừ sâu mang về nhà cất giấu trong bếp.



Khoảng 8h30 hôm sau, Duy đi xe máy đến nhà trẻ đón các con về nhà và cho 2 cháu bé lên phòng ngủ ở tầng 2 chơi. Ít phút sau, đối tượng lôi hộp thuốc trừ sâu ra pha lẫn vào nước và nước ngọt, rồi cho 2 cháu bé uống, khiến các cháu tử vong ngay tại chỗ.



Biết hai đứa trẻ đã chết, Duy lấy 2 gói thuốc trừ sâu pha uống để tự tử nhưng không chết do bị nôn. Sau đó, bị cáo nhảy từ tầng 3 của căn nhà mình xuống đất nhưng vướng vào dây điện, nên Duy không thực hiện được ý định tự tử.



Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù chị H. có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, song Hội đồng xét xử thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, tòa thấy không có tình tiết mới.



Tòa phúc thẩm đã bác đơn của Duy và chị H. tuyên y án tử hình với bị cáo. Nhận mức án này, cả Duy và vợ nức nở rời tòa.





