Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri chuyên đề giáo dục-đào tạo

(GLO)- Chiều 7-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực giáo dục-đào tạo trên địa bàn huyện Phú Thiện trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII. Ông Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Lượng-Trưởng Phòng TC-KH huyện đồng chủ trì buổi tiếp xúc.





Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Vinh

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri được nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Thiện báo cáo tóm tắt về tình hình công tác ngành giáo dục-đào tạo của huyện; Theo đó, năm học 2022-2023, toàn huyện có 39 trường học với 519 lớp, 16.517 học sinh, học sinh DTTS 10.861 em chiếm 65,8%. Toàn ngành có 848 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 99,4%. Huyện có 14/39 trường (3 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 7 trường THCS) đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 35,9%. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục đào tạo huyện Phú Thiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt các phòng chức năng, phòng bộ môn, bậc mầm non còn thiếu đồ dùng dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời. Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với toàn tỉnh; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp chưa đạt kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo giao; năng lực quản lý của một số cán bộ quản lý còn hạn chế; chất lượng giáo dục ở vùng có học sinh người dân tộc thiểu số còn thấp; tình trạng học sinh bỏ học đặc biệt ở bậc THCS, tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ cùng cha mẹ lên nương rẫy vẫn còn xảy ra.



Tại buổi tiếp xúc, có 19 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri với 48 vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục-đào tạo về: Công tác cán bộ, việc luân chuyển giáo viên, thiếu giáo viên, nhân viên thiết bị, nhân viên thư viện tại các trường trên địa bàn huyện; việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; chế độ chính sách cho giáo viên; việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới vẫn còn hạn chế nhất định... Bên cạnh đó, cử tri ngành giáo dục còn góp ý về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình về quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.



Lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn đã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.



QUANG VINH