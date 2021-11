Tặng 5 máy tính cho học sinh khó khăn huyện Đức Cơ

(GLO)- Ngày 13-11, nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Màn hình chia sẻ” trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh các trường THPT.





Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp UBND huyện Đức Cơ tặng máy tính cho học sinh khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Theo đó, nhóm từ thiện Fly To Sky đã tặng 5 máy tính xách tay cùng đồ dùng học tập, nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang cho 5 em học sinh khó khăn của Trường THPT Tôn Đức Thắng, Trường THPT Lê Hoàn. Ngay sau khi trao tặng, nhóm đã phối hợp cùng tổ Tin học của trường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các em sử dụng máy tính, tham gia nền tảng học trực tuyến. Nhóm từ thiện Fly To Sky tiếp tục đồng hành cùng các em để hỗ trợ sửa chữa nếu máy tính bị hư hỏng.



Được biết, chương trình “Màn hình chia sẻ” do nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai từ ngày 14-10-2021 và kéo dài đến tháng 9-2022. Trước đó, nhóm đã trao tặng 10 máy tính xách tay cho các em học sinh khó khăn của TP. Pleiku và huyện Chư Sê. Qua chương trình, nhóm từ thiện Fly To Sky hy vọng các em học sinh có thể học trực tuyến, không bị gián đoạn việc học trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.



PHAN LÀI