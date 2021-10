Tân sinh viên đặc biệt nhất mùa tuyển sinh 2021: Vào đại học ở tuổi 68, quyết thi cao học

Khi được biết lý do ông Nguyễn Nhu Hùng quyết định học đại học ở gần tuổi "thất thập cổ lai hy" thì ai cũng nể phục.





Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2021, có một gương mặt tân sinh viên vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở đây, thí sinh này không phải thủ khoa, không có điểm số cao ngất ngưởng theo "cơn mưa lạm phát điểm chuẩn" hay là một gương mặt "hot boy, hot girl"... thế nhưng vẫn khiến nhiều người nể phục vì tinh thần không bao giờ ngừng học.



Đó chính là thí sinh Nguyễn Nhu Hùng, ở quận 8, TP.HCM. Ở tuổi 68 và hiện là chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, ông Hùng chính thức trở thành 1 trong số 550 tân sinh viên khoá 3, chương trình Cử nhân trực tuyến, chuyên ngành cử nhân Luật, Đại học Mở TP.HCM, và cũng là sinh viên lớn tuổi nhất của khóa.



Ông Nguyễn Nhu Hùng, tân sinh viên Đại học Mở TP.HCM. Ảnh: NVCC



Ông Hùng chia sẻ: "Do giãn cách xã hội, việc kinh doanh không còn bận rộn như trước nên tôi có nhiều thời gian rảnh. Cách đây 2 tháng, tôi lên mạng tìm hiểu nhiều khóa học, hình thức đào tạo. Ở tuổi tôi lo ngại nhất là vấn đề sức khỏe, khó đáp ứng được việc học nhưng khóa học này 4 năm đào tạo trực tuyến tới 90% thì tôi có thể ở nhà sắp xếp thời gian rảnh để học. Tôi mạnh dạn đăng ký và trúng tuyển".



Tân sinh viên 68 tuổi cho hay: "Tôi quyết định chọn ngành Luật vì trước mắt có thể giúp ích cho cuộc sống và kinh doanh. Đặc biệt, tôi thấy người dân hiện nay không nắm vững các quy định của pháp luật dẫn đến có những hành động sai trái đáng tiếc. Vì vậy, qua kiến thức học được tôi có thể tư vấn miễn phí cho những người lao động nghèo, giúp cho họ hiểu biết và làm đúng".



Thực tế, việc quyết định học cử nhân Luật không phải là hành động bộc phát của ông Hùng mà đã được nhen nhóm từ lâu. Bản thân ông Hùng bao lâu nay cũng là người ham học. Năm 1960, ông từ Kiên Giang lên Sài Gòn sinh sống và từng học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, sau đó ông tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Vật giá, Đại học Kinh tế TP.HCM. Những năm 1990, dù đã tuổi 40 nhưng ông vẫn đăng ký khóa Quản trị kinh doanh, hệ vừa làm vừa học tại Viện Đào tạo mở rộng TP.HCM (tiền thân Đại học Mở TP.HCM). Ông Hùng cho biết, ông muốn học để nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh, kế toán giúp ích cho việc buôn bán.



Do gia đình có biến cố nên suốt quãng thời gian từ lúc đó đến bây giờ ông không thể tiếp tục việc học cao học.



Mặc dù việc học là giúp ích cho bản thân và cộng đồng nhưng với ông Hùng, có một lý do cao cả khác đó là làm động lực cho con trai gần 30 tuổi: "Con tôi tốt nghiệp trung cấp, nhiều lần tôi động viên con đi học thêm cao đẳng, đại học nhưng cứ chần chừ. Tôi đi học để cho con thấy, ba mình như vậy mà sao mình không đi học".



Theo ông Hùng, tuổi trẻ phải bồi dưỡng trí tuệ và lấy đó làm sự nghiệp. "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", học nghề gì cũng được nhưng phải có chuyên môn để lo cho cuộc sống, gia đình và đóng góp cho xã hội. Sau đó học chuyên sâu, học cao hơn nữa, nắm được tri thức, tiến bộ nhân loại.



Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới, ông Hùng cho hay, sau khi học xong bằng cử nhân Luật, nếu có điều kiện ông sẽ học lên cao học, coi việc học là thú vui của tuổi già.



"Tôi đã trải qua nhiều giai đoạn học hành, từng đi học với các em sinh viên 18 tuổi gọi bằng chú nên dù giờ cao tuổi mà học với các bạn trẻ vẫn vui vẻ, thoải mái", ông Hùng vui vẻ chia sẻ.

