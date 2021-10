Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai: Cắt giảm thời gian giải quyết đối với 14 thủ tục hành chính

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 2311/TB-SGDĐT ngày 8-10-2021 về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của đơn vị.



Thời gian giải quyết công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia chỉ còn 118 ngày (giảm 2 ngày so với quy định). Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 14 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết so với quy định hiện hành. Cụ thể, có 8 TTHC được cắt giảm 1 ngày gồm: sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học; thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp; điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại; xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.



Ngoài ra, có 6 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết 2 ngày so với quy định, liên quan đến công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia và cấp chứng nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục.



Việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC; nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.



Danh mục TTHC cắt giảm được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://sgddt.gialai.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.



MỘC TRÀ