Bổ sung phương án tuyển thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do dịch bệnh.





Những thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2 sẽ được xét tuyển vào trường đại học bằng nhiều phương thức khác. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn



Ngày 24.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do dịch bệnh.



Công văn nêu rõ: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như kế hoạch đã thông báo do diễn biến của dịch bệnh tại các địa phương khu vực phía Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo kế hoạch vào ngày 26.9.2021.



Để tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (gọi chung là các trường) chủ động rà soát, công bố đề án tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành (trước 15 ngày so với ngày xét tuyển) và triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30.7.2021 về công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19.



Các trường xem xét bổ sung phương án tuyển sinh (có thể xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông kết hợp thi đánh giá trực tuyến, phỏng vấn trực tuyến, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội...) cho số lượng chỉ tiêu đã dành lại cho đối tượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do dịch bệnh.



Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19



Bộ cũng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng; đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học dành tỉ lệ chỉ tiêu phù hợp cho việc sử dụng kết quả kỳ thi này cùng các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tạo cơ hội thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

https://laodong.vn/giao-duc/bo-sung-phuong-an-tuyen-thi-sinh-khong-du-thi-tot-nghiep-thpt-do-dich-benh-957171.ldo

Theo Bích Hà (LĐO)