Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Đề Ngữ văn tạo hứng thú cho thí sinh

(GLO)- Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào sáng 7-7, nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai phấn khởi rời khỏi điểm thi. Đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá khá hay khi khơi gợi lẽ sống và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.



Đề thi Ngữ văn năm nay được đánh giá khá hay khi khơi gợi lẽ sống và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Ảnh: Đức Thụy



Đề thi giàu tính gợi mở



Đề thi Ngữ văn gồm có 4 câu hỏi ở phần đọc hiểu và 2 câu làm văn. Trong phần đọc hiểu, thông qua đoạn trích từ tác phẩm “Bí mật của nước” (tác giả Masaru Emoto), thí sinh phải chỉ ra sự ra đời của một dòng sông; món quà cuối cùng nước dành tặng cho loài người trước khi hòa vào biển cả; mối quan hệ giữa dòng chảy của nước và cuộc sống con người. Từ đó, rút ra những bài học về lẽ sống. Một số thí sinh cho rằng, tuy yêu cầu của phần đọc hiểu khá rõ ràng, song sẽ khó đạt được 3 điểm tuyệt đối nếu không liên kết được nội dung giữa các câu hỏi với nhau.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. Ảnh: Đức Thụy



Phần làm văn đã tạo được cho sĩ tử nhiều “đất viết” khi trình bày suy nghĩ của mình về sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Em Lưu Tấn Phát-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Pleiku-bày tỏ: “Cách đây 3 tháng, em không may gặp tai nạn khiến 1 chân bị gãy. Hiện chân em vẫn chưa khỏi nên vẫn phải chống nạn đi thi. Thế nhưng, sau khi hoàn thành khá tốt bài thi Ngữ văn sáng nay, niềm vui lấn át cả đau đớn. Đề thi khá vừa sức, khơi gợi được trong em nhiều cảm xúc khi làm bài, nhất là khi đề cập đến lẽ sống và sự cống hiến. Đây là tinh thần mà thế hệ trẻ chúng em luôn cần phải có và phát huy mọi lúc, mọi nơi. Em dự thi khối D01 với 3 môn Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh nên rất mừng với kết quả khả quan ở bài thi này”.

Thí sinh Lưu Tấn Phát (chống nạng, điểm thi Trường THPT Pleiku) phấn khởi vì hoàn thành khá tốt bài thi Ngữ văn. Ảnh: Hồng Thi



Đồng quan điểm, thí sinh Đinh Thị Nga-điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) cho rằng, “bên cạnh kiến thức trong sách giáo khoa, để làm tốt bài thi, thí sinh cần vận dụng những kinh nghiệm và vốn sống thực tế có được của bản thân”.

Nhiều thí sinh điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) nhận xét đề Ngữ văn không quá khó. Ảnh: Ngọc Minh



Không ít sĩ tử đã vỡ òa khi bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào đề thi chính thức năm nay. Đây là một tác phẩm khá quen thuộc và được nhiều học sinh yêu thích trong chương trình THPT. Vì vậy, theo các em, không khó để lấy điểm cao với yêu cầu “nhận xét vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh” mà đề bài đưa ra.

Các thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) cho rằng đề thi môn Ngữ văn khá vừa sức. Ảnh: Văn Ngọc



Vui vẻ rời phòng thi, em Siu H’Di-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) hồ hởi chia sẻ: “Trong quá trình học và ôn thi tốt nghiệp, cùng với nhiều tác phẩm khác, chúng em được thầy cô đã ôn tập khá kỹ về bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh. Vì vậy, sáng nay em làm bài tương đối ổn. Hy vọng em sẽ đạt được trên 6 điểm để tới gần hơn với mục tiêu đậu tốt nghiệp của mình”.

Thí sinh điểm thi số 32 Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) hoàn thành môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Nguyễn Tú





“Trước kỳ thi năm nay, chúng em đều dự đoán đề thi Ngữ văn sẽ liên quan đến dịch Covid-19 nhưng không đúng. Dù vậy, với đề thi có tính mở, gần gũi này, em và các bạn đều làm bài tương đối ổn. Riêng em tự tin mình sẽ đạt khoảng 8 điểm”-thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh-điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) tâm sự.

Kết thúc môn thi, thí sinh Pxuy (bìa phải, điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Mang Yang) và bạn thảo luận về đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhận định về đề thi, cô Hà Hoài Phương-giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Hùng Vương-phân tích: Về tổng thể, đề thi đảm bảo cấu trúc như đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó, không có những yếu tố bất ngờ xáo trộn trong cấu trúc và thời lượng có thể gây hoang mang cho thí sinh. Câu 1 và 2 phần đọc hiểu thuộc thang nhận biết nên chỉ cần đọc kỹ ngữ liệu, thí sinh sẽ có được câu trả lời đúng và giành trọn 1 điểm. Để trả lời câu hỏi 3 và 4 đòi hỏi học sinh không chỉ thông hiểu tri thức được cung cấp trong ngữ liệu mà còn phải tổng hợp những hiểu biết của mình về tự nhiên và đời sống, về mối quan hệ giữa thiên nhiên với cuộc sống con người, về những bài học nhân sinh triết lý thu nhận được từ việc đọc hiểu. Theo đánh giá chủ quan, sẽ không nhiều học sinh đạt điểm tối đa ở câu 3 và 4.



Cũng theo cô Hà Hoài Phương, ở phần làm văn, câu 1 yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Vấn đề đặt ra không khó, yêu cầu của vấn đề cũng phù hợp với dung lượng 200 chữ và có tính giáo dục đối với thí sinh. Câu nghị luận văn học dù hỏi về tác phẩm rất quen thuộc nhưng vẫn là một thách thức đối với nhiều thí sinh. Bởi lẽ, đề trích 1 đoạn tiêu biểu cho vẻ đẹp bài thơ “Sóng” và phong cách thơ Xuân Quỳnh nhưng vị trí của đoạn thơ nằm ở trung tâm bài. Để xử lý tốt vấn đề, đòi hỏi thí sinh phải nắm được mạch cảm xúc và hình tượng của toàn bài, dẫn dắt vấn đề hợp lý, thuyết phục.





Thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Điểm thi Trường THPT Pleiku đo thân nhiệt và sát khuẩn cho thí sinh trước khi vào khu vực thi. Ảnh: Hồng Thi





Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch luôn được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và các điểm thi đặc biệt chú trọng.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đều đeo khẩu trang thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Ảnh: Văn Ngọc



Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Phú Yên-địa phương đang có diễn biến phức tạp về dịch Covid-19-các điểm thi tại huyện Krông Pa đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Ông Lê Tấn Trọng-trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) cho hay: “Các học sinh đã được thầy cô dặn dò từ trước nên đến điểm thi từ khá sớm để khai báo y tế, sát khuẩn và đo thân nhiệt... Điểm thi đã trang bị 100% khẩu trang y tế mới cho các thí sinh khi bước vào điểm thi. Các em thực hiện giữ khoảng cách, không tập trung đông người ở thời điểm trước khi vào phòng thi và sau khi nộp bài thi ra ngoài sân trường”.

Nhóm thí sinh Trường THPT Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) trao đổi đề thi môn Ngữ Văn. Ảnh: Nguyễn Diệp



Năm đầu tiên được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường THPT Pleime (huyện Chư Prông) cũng đã tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch. Thầy Nguyễn Đình Thuận-Trưởng điểm thi-thông tin: Tổng số thi sinh đăng ký dự thi tại điểm thi là 180 em, đến từ 5 xã Ia Ga, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơr và Ia Piơr. Trong buổi sáng nay, 100% thí sinh và cán bộ coi thi đã khai báo y tế đầy đủ, sức khỏe đảm bảo. Tất cả các khu vực đều được bố trí đầy đủ lực lượng phát khẩu trang, 4 máy đo thân nhiệt tiến hành kiểm tra từ sớm cho cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh để đảm bảo đúng giờ thi…

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện 5 xã và đoàn viên của Trường Pleime Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) phát nước uống cho từng thí sinh. Ảnh: Nguyễn Diệp



Đặc biệt, dù trời đổ mưa to nhưng ngay từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện của 5 xã cùng học sinh khối 10, 11 của Trường THPT Pleime đã có mặt tại điểm thi để hỗ trợ các sĩ tử. “Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tại trường nên em cùng các bạn tích cực tham gia để hỗ trợ các anh chị, đồng thời có thể học hỏi kinh nghiệm thi cho năm sau. Cùng với đoàn viên các xã, chúng em chia nhau mỗi người một phần việc như phát khẩu trang, đo thân nhiệt, làm xe ôm tình nguyện cho các thí sinh ở xa hoặc không đến kịp”-em Đỗ Thị Thanh Tuyền (học sinh lớp 11 Trường THPT Pleime) chia sẻ.

Đội xe ôm tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Ảnh: Nguyễn Diệp



Dù ở một số địa phương thời tiết khá bất lợi trong buổi thi đầu tiên, nhưng lực lượng Công an, dân quân tự vệ... cũng có mặt thường trực để đảm bảo an ninh trật tự trước mỗi điểm thi, tránh việc tập trung đông người và tuyên truyền, hướng dẫn người nhà thí sinh khai báo y tế thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tại huyện Kbang, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, Công an huyện đã cử 26 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đồng thời, phân công lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn, hướng dẫn giao thông.

Lực lượng Công an huyện Kbang tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh



Trung tá Nguyễn Duy Thành-Phó Trưởng Công an huyện-cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổng thể để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi; phối hợp với Ban giám hiệu 3 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên tổ chức gặp mặt phụ huynh, học sinh tuyên truyền, vận động và yêu cầu các thí sinh tham gia tích cực vào việc gìn giữ an ninh trật tự, thực hiện quy định về phòng-chống dịch Covid-19, chấp hành tốt nội quy, quy chế thi. Đội quản lý hành chính tổ chức kiểm tra phòng cháy-chữa cháy trước khi diễn ra kỳ thi để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đảm bảo an toàn cho kỳ thi; có phương án sẵn sàng giải quyết kịp thời những sự cố về cháy, nổ có thể xảy ra liên quan đến kỳ thi.



Nhiều thí sinh phấn khởi rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn. Ảnh: Đức Thụy

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tại 39 điểm thi trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp thí sinh, giám thị bị ốm đau đến mức phải tạm dừng làm bài thi hoặc nhiệm vụ coi thi. Các điểm thi điều thực hiện nghiêm túc công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, toàn tỉnh có 13.801 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, tuy nhiên chỉ có 13.727 thí sinh dự thi, vắng 74 em (trong đó có 26 thí sinh vắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19); không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.



Chiều nay, các thí sinh tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn Toán. Báo Gia Lai điện tử sẽ thông tin kịp thời đến quý bạn đọc.

