Hy hữu: Anh em trai song sinh cùng đỗ trường chuyên, cùng giỏi nhất môn Toán

Kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên đã mang về cho anh em song sinh Nguyễn Sỹ Hùng và Nguyễn Sỹ Dũng - học sinh Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà - Hà Tĩnh) niềm vui trọn vẹn.





Ngày công bố điểm thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng là ngày sinh nhật lần thứ 16 của 2 anh em Hùng và Dũng. Kết quả tổng điểm 50,5 (Toán 9,25; Văn 7,5; Anh 9; Toán chuyên 8,25 - nhân 3) Nguyễn Sỹ Hùng đã xếp thứ 7 trong số thí sinh có điểm đầu vào cao của lớp chuyên Toán.



Cặp song sinh Nguyễn Sỹ Hùng (trái) và Nguyễn Sỹ Dũng cùng đạt ước mơ vào trường chuyên.



Kém người anh song sinh ở điểm Toán (Toán 8,75; Văn 7,75; Anh 9,4 và Toán chuyên 6,5 nhân hệ số 3) tổng điểm của Nguyễn Sỹ Dũng là 45,4. Với kết quả này, cánh cửa trường chuyên đã mở ra với Dũng.



“Vậy là ước mơ vào lớp Toán trường chuyên của 2 anh em đã trở thành hiện thực. Chúng em lại được cùng nhau trên một chiếc xe để đến trường, cùng chia sẻ những bài tập khó” - Hùng và Dũng chia sẻ.



Hùng và Dũng sinh ra và lớn lên ở thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến (Thạch Hà), bố làm ở Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh, mẹ là giáo viên tiểu học trên địa bàn. Từ thuở còn tiểu học, 2 anh em đã được sự quan tâm, bồi dưỡng kiến thức về bộ môn Toán nên cả hai, đặc biệt là Hùng sớm bộc lộ tố chất ở bộ môn này.



Chị Nguyễn Thị Hà - mẹ của cặp song sinh cho biết: “Trong 2 anh em thì Hùng sớm bộc lộ tố chất về năng lực đọc sách và làm Toán. Đầu năm lớp 1 cháu đã có thể cầm sách đọc suôn sẻ cả bài văn. Những lần đi thi Toán qua mạng, cháu đều nhớ tất cả các đề. Còn Dũng là người cẩn thận, chín chắn và có kỹ năng khá tốt. Với khá nhiều điểm khác biệt về tính cách, trong sinh hoạt và học tập, 2 anh em đã bổ sung cho nhau rất nhiều và đặc biệt là rất tình cảm”.





Việc học của 2 anh em luôn có sự đồng hành của mẹ.





Góc vườn là nơi yêu thích để 2 anh em cùng chia sẻ những bài tập khó.



Được mẹ dìu dắt, bồi đắp kiến thức cơ bản trong suốt quãng thời gian tiểu học, lên THCS, Hùng và Dũng được thầy cô dạy Toán phát hiện sở trường và luôn động viên, khuyến khích. Chính từ sự quan tâm đó đã truyền đam mê, cảm hứng để cả 2 anh em ngày càng gắn bó và thêm yêu môn Toán.



Ý tưởng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của 2 anh em hình thành khá muộn. Đến năm lớp 8, khi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán cấp huyện, Hùng mới nghĩ đến điều này. Còn Dũng, với nỗ lực vượt bậc để tích lũy kiến thức theo đuổi môn học yêu thích, nên mãi đến năm lớp 9, sau khi được vào đội tuyển học sinh giỏi huyện, em mới mạnh dạn đặt mục tiêu thi vào trường chuyên.



Sỹ Hùng cho biết: “Sau khi Dũng đạt giải nhất và em đạt giải nhì môn Toán cấp huyện, chúng em đã có quãng thời gian quý giá khi được học với nhiều bạn trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh. Gặp gỡ, giao lưu, học tập với các bạn, em mới thấy kiến thức, hiểu biết của mình còn hạn hẹp, chính vì thế chúng em càng phải cố gắng hơn nhiều”.



Kết quả của kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh không được như mong muốn khi chỉ mình Dũng được giải khuyến khích, nhưng cả 2 anh em đều không nản lòng. Với sự động viên của mẹ, sự hỗ trợ của các thầy cô bộ môn, Hùng và Dũng đã đầu tư nhiều thời gian hơn cho môn học này. Cả 2 tranh thủ mọi thời gian thường xuyên cùng nhau chia sẻ đề, thảo luận những bài tập khó. Ngày công bố điểm cũng là ngày cả gia đình vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi những nỗ lực vượt bậc của 2 anh em đã được đền đáp. Cánh cửa trường chuyên đã rộng mở chào đón cặp song sinh.



Hùng và Dũng đang rất háo hức, mong muốn sớm được vào học ở ngôi trường mơ ước, với hy vọng, ở ngôi trường chất lượng tốp đầu của cả nước, các em sẽ được mở mang kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Đây sẽ là nền tảng để Dũng tiếp tục nuôi ước mơ trở thành chiến sỹ công an, còn Hùng tự tin phấn đấu trở thành người giáo viên để được truyền cho học sinh niềm say mê môn Toán của mình.



