Bộ GDĐT: Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng kế hoạch

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn diễn ra đúng tiến độ, trên tinh thần đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi và toàn bộ hệ thống.



Những mốc thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cần lưu ý

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/7. (Ảnh minh họa: Mai Công Luật/TTXVN)



Chiều 3/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.



Cùng dự họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ.



Một trong các vấn đề được quan tâm là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.



Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định đây là kỳ thi hết sức quan trọng, không chỉ là sự đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 12 năm, mà còn là căn cứ đánh giá toàn bộ quá trình dạy và học của nhà trường và địa phương, từ đó có cơ sở để để cải tiến chất lượng giáo dục, kiểm tra vấn đề dạy và học tại các địa phương.



“Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến nay vẫn đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, tính công bằng. Nhiều đại học xét tuyển thông qua điểm thi tốt nghiệp. Do đó, kết quả kỳ thi sẽ ảnh hưởng lớn tới chất lượng ngưồn nhân lực”, Thứ trưởng cho biết.



Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phối hợp các ngành liên quan, chuẩn bị kỹ lưỡng để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi và toàn bộ hệ thống.



Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn diễn ra đúng tiến độ. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải cách ly xã hội thì bộ sẽ có phương án phù hợp. Những học sinh phải cách ly y tế sẽ được thi vào đợt 2. Trường hợp dịch phức tạp hơn nữa thì bộ sẽ báo cáo Chính phủ đề điều chỉnh kế hoạch của kỳ thi.



Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/7 với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Kỳ thi sẽ có sự tham gia của hơn một triệu thí sinh trên cả nước.



Theo Minh Thu (Vietnam+)