Kông Chro đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

(GLO)- Trước tình hình các biến thể phụ của Omicron xuất hiện và xâm nhập vào nước ta, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, nhất là mũi 3 và 4 nhằm nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.





Yang Trung là một trong những xã có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao của huyện Kông Chro. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Thị Phương Đông, công tác tiêm vắc xin tương đối thuận lợi khi nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi (mũi 2 đạt 94,91%) và mũi 1, 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Riêng tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 đạt 94%, mũi 2 là 91,66%. Xã cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 và 4 cho các nhóm đối tượng, trong đó, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 3,6%; người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 88,19% và mũi 4 đạt 5%.

“Ngoài người dân của xã, chúng tôi còn tổ chức tiêm chủng cho người vãng lai đến làm việc tại các doanh nghiệp và học sinh ở các xã lân cận nhưng đang theo học tại các trường trên địa bàn xã. Mới đây, xã vừa tiếp nhận 72 liều vắc xin Pfizer và đang tổ chức tiêm nhắc lại cho người dân cùng lực lượng tuyến đầu”-bà Đông cho hay.

Huyện Kông Chro đang triển khai tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người dân. Ảnh: Mộc Trà



Vừa giải quyết xong thủ tục hành chính về đất đai, ông Ngô Văn Khai (thôn 9, xã Yang Trung) đã chủ động đến gặp lãnh đạo UBND xã để hỏi thăm về thời gian tổ chức tiêm vắc xin mũi 4. Ông Khai chia sẻ: “Tất cả 8 người trong gia đình tôi đều đã tiêm 3 mũi và đang chờ tới lượt tiêm mũi 4. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vắc xin chính là tấm lá chắn hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, chỉ cần xã, thôn có thông báo, chúng tôi sẽ tranh thủ sắp xếp công việc đồng áng để đi tiêm”.



Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Kông Chro đã chủ động xây dựng và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện ban hành các kế hoạch về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Ông Phan Văn Chơi-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: Tính đến chiều 12-7, toàn huyện đã tổ chức tiêm 124.210 liều vắc xin cho tất cả đối tượng. Trong đó, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm 12.155 liều (mũi 1 đạt 93,75%, mũi 2 đạt 54,28%); đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm 14.087 liều (mũi 1 đạt 112,7%, mũi 2 đạt 109,38%, mũi 3 là 5,58%); người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 97.968 liều (mũi 1 đạt 107,15%, mũi 2 đạt 103,9%, mũi 3 (vắc xin Ablada) 19,15%, mũi 3 (bổ sung và nhắc lại) đạt 86,71%, mũi 4 là 2,9%). Hiện các xã, thị trấn đang triển khai tiêm đợt 49 cho công dân theo kế hoạch tỉnh giao, quyết tâm hoàn thành trước ngày 25-7. Quá trình triển khai đảm bảo an toàn tiêm chủng, đúng tiến độ, đúng đối tượng, không để lãng phí vắc xin. Từ năm 2021 đến nay, huyện không để xảy ra tình trạng phải hủy vắc xin do không tổ chức tiêm hoặc trễ hạn; chưa có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.



Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, huyện Kông Chro đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, nhất là mũi 3 và 4. Theo đó, các điểm tiêm lưu động được mở rộng trên 14 xã, thị trấn và xuống tận các thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức tiêm chủng cả ngày lẫn đêm. Những công dân đủ điều kiện tiêm mũi bổ sung, mũi 3 và 4 được rà soát, in danh sách cụ thể và phân công người trực tiếp đến tận nhà tuyên truyền, vận động. Riêng người dân ở một số xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, sống cách xa khu dân cư, không có phương tiện di chuyển hoặc những hộ đi làm và ngủ lại trên rẫy, Ban Chỉ đạo cấp xã đã đưa xe đến tận nơi để chở đi tiêm phòng.



Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Súy, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn như: một số người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là; một số khác e ngại tiêm vắc xin sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không đến tiêm; nhiều đối tượng được tiêm mũi 1, 2 tại địa phương đã đi các tỉnh, thành phố khác để lao động, học tập; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm rẫy hàng tháng không về nhà; nhiều trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo bố mẹ lên rẫy hoặc về quê trong dịp hè... “Thời gian tới, huyện sẽ tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp để không bỏ sót đối tượng, tăng cường bao phủ các mũi cơ bản, mũi bổ sung và nhắc lại cho người dân; chỉ đạo ngành Y tế và các địa phương tích cực vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt hiệu quả và đúng tiến độ đề ra”-ông Súy cho biết.



MỘC TRÀ