Covid-19: Biến chủng phụ gây lo ngại

Mỹ hiện có hơn 100.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày trong lúc số trường hợp nhập viện tăng dần kể từ tháng 4-2022.





Biến chủng phụ BA.5 của Omicron đã chiếm ưu thế tại Mỹ trong những tuần qua. Đây là diễn biến đáng lo trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể đang ở trong làn sóng lây nhiễm lớn thứ hai, theo trang The Guardian.



BA.5 xuất hiện vào thời điểm Mỹ nới lỏng hầu hết biện pháp kiểm soát Covid-19 ở nơi công cộng và cuộc sống người dân phần lớn đã trở lại bình thường.



"Rõ ràng là dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca bệnh và số ca nhập viện ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ" - ông Jason Salemi, chuyên gia về dịch tễ học tại Trường ĐH Nam Florida (Mỹ), nói với The Guardian. Ông Salemi nhận định tình hình đã chuyển hướng xấu sau khi BA.5 bắt đầu hoành hành ở Mỹ.



Hiện có hơn 100.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày ở Mỹ và con số này vẫn duy trì trong 6 tuần qua. Trong khi số ca bệnh ở miền Đông Bắc tăng chậm lại, các đợt bùng phát lại xuất hiện ở những nơi khác của nước Mỹ. Số trường hợp nhập viện cũng tăng dần kể từ tháng 4. Vì thế, ông Salemi nhấn mạnh tiêm chủng đóng vai trò then chốt trong việc ngăn các ca Covid-19 nặng.



"Mũi tiêm tăng cường thứ nhất và thứ hai rất quan trọng" - chuyên gia Salemi khẳng định. Dù vậy, thống kê cho thấy chỉ 34% người trên 5 tuổi ở Mỹ được tiêm mũi tăng cường theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).



Còn tại Trung Quốc, chính sách không khoan nhượng với Covid-19 lại đối mặt thử thách với sự gia tăng các ca nhiễm tại một số thành phố lớn và sự xuất hiện của BA.5. Một quan chức Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết BA.5 đã được tìm thấy trong một số ca cộng đồng ở thủ đô Bắc Kinh, TP Thiên Tân và tỉnh Thiểm Tây.





Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 7-7. Ảnh: Reuters



Riêng ở TP Thượng Hải, BA.5 vẫn chưa xuất hiện trong đợt bùng phát hiện nay. Chính quyền Thượng Hải ngày 10-7 tiếp tục bổ sung hàng chục khu vực vào danh sách những nơi có nguy cơ cao và trung bình sau khi có thêm nhiều ca Covid-19 được ghi nhận. Theo trang Bloomberg, động thái này làm gia tăng nỗi lo về sự trở lại của các biện pháp hạn chế đi lại tại trung tâm tài chính của Trung Quốc.



Trong khi đó, chính quyền TP Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã cấm người dân và xe cộ rời khỏi đảo Haidian từ sáng 10-7, đồng thời thúc giục người dân ở trong nhà. Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp và địa điểm công cộng cũng được lệnh tạm ngưng hoạt động trong tuần này. Còn tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, gần 6,3 triệu người dân vừa được xét nghiệm Covid-19 và 2 khu vực được xác định có nguy cơ trung bình.



Nước Úc cũng đang lo lắng về tác động từ sự bùng phát trở lại của Covid-19. Chẳng hạn tại bang Queensland, các bệnh viện đã phải tạm ngưng một số ca phẫu thuật và hoạt động không khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu điều trị Covid-19 và bệnh cúm đang gia tăng.



Theo thống kê, số ca nhập viện vì Covid-19 ở bang này ngày 10-7 là 744, tăng so với con số 719 một ngày trước đó. Trong bối cảnh như thế, giới chức y tế địa phương cho biết các bệnh viện đang ưu tiên điều trị bệnh nhân nặng. Ngoài ra, chính quyền Queensland còn kêu gọi người dân đeo khẩu trang nếu cảm thấy cần làm thế và tiêm đủ số mũi vắc-xin.



Úc ngày 10-7 công bố hơn 20.000 ca Covid-19 mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Các chuyên gia nhận định nước này đang hướng đến làn sóng Omicron thứ 3 khi BA.4 và BA.5 trở thành chủng Covid-19 trội.



Cơ quan Y tế Úc gần đây thông báo mở rộng đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi thứ tư vắc-xin ngừa Covid-19, cho phép người trên 30 tuổi đăng ký tiêm nếu có nguyện vọng và điều này được áp dụng từ ngày 11-7. Thủ tướng Anthony Albanese đã thúc giục người dân tận dụng cơ hội này để tiêm chủng càng nhiều càng tốt.

Theo Hoàng Phương (NLĐO)