WHO: Số ca nhiễm, tử vong do COVID-19 tăng chậm lại ở hầu hết khu vực

Ngoại trừ khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, tất cả khu vực còn lại trên thế giới đã ghi nhận sự gia tăng chậm lại trong số ca nhiễm và ca tử vong mới do COVID-19.



Ổ dịch Covid-19 mới tại TP Hải Dương diễn biến rất phức tạp, 2 trường hợp F2 thành F0

Chiều 25.8, thêm 7 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng

Các nhà buôn đeo khẩu trang khi tham gia một cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế mới được thị trưởng Claudia Lopez của Bogota đưa ra tại thành phố Bogota, Colombia ngày 24-8 - Ảnh: AFP



Hãng tin AFP ngày 25-8 cho biết đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành khắp thế giới, nhưng dữ liệu mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy tốc độ của dịch bệnh đang giảm đi ở hầu hết khu vực, nhất là ở châu Mỹ.



Trong một báo cáo về tình hình dịch bệnh công bố đầu tuần này, WHO cho biết hơn 1,7 triệu ca nhiễm mới và khoảng 39.000 ca tử vong mới đã được ghi nhận trên toàn cầu trong tuần trước.



Các con số trên được thống kê trong giai đoạn 7 ngày (với ngày cuối là hôm 23-8), đánh dấu mức giảm 5% trong số ca nhiễm mới và giảm 12% trong số ca tử vong mới trên toàn cầu so với các số liệu của tuần trước đó.



Hiện trên toàn cầu có tổng cộng hơn 23 triệu ca nhiễm và hơn 800.000 ca tử vong do COVID-19. WHO cho biết ngoại trừ khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, tất cả khu vực còn lại trên thế giới đã ghi nhận sự gia tăng chậm lại trong số ca nhiễm và ca tử vong mới tuần trước.



Đến nay châu Mỹ vẫn là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất, chiếm một nửa trong tổng số ca nhiễm mới và 62% trong tổng số ca tử vong tuần trước.



Tuy nhiên, khu vực này cũng chứng kiến tốc độ gia tăng chậm nhất, với số ca nhiễm mới giảm 11% và số ca tử vong mới giảm 17% so với một tuần trước đó, một phần nhờ mức giảm được ghi nhận ở Mỹ và Brazil - hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới.



Trong khi đó, WHO cảnh báo một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở vùng Caribê đã ghi nhận mức gia tăng ca nhiễm lớn, cho rằng điều này có thể liên quan tới ngành du lịch.



Còn khu vực Đông Nam Á chiếm 28% trong tổng số ca nhiễm mới và 19% trong tổng số ca tử vong mới được ghi nhận trên toàn cầu tuần trước. Cả số ca nhiễm mới và ca tử vong mới ở khu vực này đều tăng 4% so với một tuần trước đó.



Ở châu Âu, số ca nhiễm mới tăng đều đặn trong những tuần gần đây, nhưng tốc độ đã giảm nhẹ (1%) vào tuần trước. Số ca tử vong mới do COVID-19 ở khu vực này cũng tiếp tục tăng chậm lại, với mức tăng ít hơn 12% so với tuần trước đó.

Theo BÌNH AN (TTO)