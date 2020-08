WHO nói gì khi Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 ở hàng đông lạnh nhập khẩu

Hai thành phố Trung Quốc phát hiện dấu vết virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm đông lạnh nhập khẩu dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ thấp khả năng virus gây đại dịch COVID-19 xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.



Giới chức Trung Quốc cho biết, mẫu bề mặt cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil ở thành phố Thâm Quyến cũng như mẫu ngoài bao bì tôm đông lạnh Ecuador nhập khẩu được bán ở thành phố Tây An dương tính với virus SARS-CoV-2.



Giới chức Thâm Quyến xác định, cánh gà có nguồn gốc từ một nhà máy của Aurora - nhà xuất khẩu thịt gia cầm và thịt lợn lớn thứ 3 Brazil.



Khi các ca COVID-19 mới tiếp tục tăng trên phạm vi toàn cầu, phát hiện ở 2 thành phố lớn của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua các bề mặt, xâm nhập chuỗi thực phẩm.



Trước đó một ngày, giới chức bắt đầu điều tra xem liệu các ca nhiễm bệnh đầu tiên trong đợt tái bùng dịch COVID-19 ở New Zealand sau hơn 3 tháng có được nhập khẩu vào nước này qua hàng hóa không.



Virus gây COVID-19 có thể tồn tại tới 2 năm ở nhiệt độ âm 20 độ C, nhưng các nhà khoa học và quan chức nói rằng, cho đến nay chưa có bằng chứng chắc chắn SARS-CoV-2 có thể lây lan qua thực phẩm đông lạnh, Reuters lưu ý.



Người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: “Mọi người không nên sợ thực phẩm, đóng gói thực phẩm hoặc giao thực phẩm".



Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ ra thông báo chung cho biết, “không có bằng chứng cho thấy mọi người có thể nhiễm COVID-19 từ thực phẩm hoặc từ bao bì thực phẩm”.



Trong khi đó, hãng Aurora của Brazil nói rằng, hãng không được chính quyền Trung Quốc thông báo chính thức về cáo buộc ô nhiễm. Công ty khẳng định đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2 và không có bằng chứng rằng virus lây lan qua thực phẩm. Bộ Nông nghiệp Brazil hiện đang đề nghị chính quyền Trung Quốc làm rõ vụ việc.



Các cơ quan y tế Thâm Quyến đã truy tìm và xét nghiệm tất cả những người có thể đã tiếp xúc với các thực phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 và tất cả các kết quả đều âm tính.



“Thật khó để nói gà đông lạnh bị lây nhiễm ở công đoạn nào" - một nhà xuất khẩu thịt Brazil tại văn phòng đặt tại Trung Quốc nói.



Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Thâm Quyến nói rằng, công chúng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm từ thịt và hải sản nhập khẩu.



Ủy ban y tế tỉnh Thiểm Tây, nơi có thành phố Tây An thông tin, giới chức đang xét nghiệm cho người dân và môi trường xung quanh có liên quan tới các sản phẩm tôm nhập khẩu có virus được bán ở một chợ địa phương.



Ngoài kiểm tra tất cả các container thịt và hải sản cập các cảng lớn trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu vài loại thịt từ nhiều nơi khác nhau, trong đó có Brazil, kể từ giữa tháng 6.



Bảy nhà máy chế biến thịt của Argentina tạm thời không xuất khẩu sang Trung Quốc vì ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong nhân viên, nguồn tin của Reuters từ cơ quan y tế nông nghiệp Argentina Senasa tiết lộ hôm 13.8.



Ổ dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát có liên quan tới chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ các sản phẩm động vật được bày bán tại chợ.



Người đứng đầu phòng thí nghiệm vi sinh tại Trung tâm Đánh giá Nguy cơ An toàn Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc Li Fengqin chia sẻ với báo giới hồi tháng 6 rằng, không thể loại trừ khả năng thực phẩm đông lạnh bị ô nhiễm gây ra đợt lây nhiễm mới.



Tân Phát Địa - chợ thực phẩm lớn ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc cũng có liên quan đến một loạt ca lây nhiễm hồi tháng 6. Các nhà chức trách cho biết, virus được tìm thấy trên thớt sơ chế cá hồi nhập khẩu tại Tân Phát Địa.



