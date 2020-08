Trung Quốc lại phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hải sản đông lạnh

Nhà chức trách Trung Quốc đã tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì hải sản đông lạnh nhập khẩu từ thành phố cảng Đại Liên, nơi ghi nhận hàng loạt ca mắc Covid-19 gần đây.





Reuters dẫn lời chính quyền địa phương hôm 11-8 cho biết virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên bao bì hải sản đông lạnh của 3 công ty ở Yên Đài, thành phố cảng thuộc tỉnh Sơn Đông.



Nhà chức trách Yên Đài chỉ xác nhận số hải sản kể trên nằm trong lô hàng nhập khẩu từng cập cảng Đại Liên nhưng không nói rõ nguồn gốc.



Đáng lo ngại, một số hải sản mà 3 công ty này mua đã được chế biến để xuất khẩu, trong khi số còn lại giữ trong kho lạnh chưa đưa ra thị trường.



Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có bất kỳ loại hải sản chế biến nào trong lô hàng vừa nêu được xuất khẩu hay không, một nhân viên của lực lượng phòng chống Covid-19 tại Yên Đài từ chối trả lời.



Theo chính quyền Yên Đài, họ đã niêm phong số hải sản liên quan, kiểm dịch những người xử lý hàng hóa và "tất cả đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2".



Ảnh: Reuters



Trước đó, hồi tháng 7, nhân viên hải quan ở TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, cũng tìm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador. Trung Quốc lập tức đình chỉ nhập khẩu từ 3 nhà sản xuất tôm của Ecuador.



Virus SARS-CoV-2 được cho là bắt nguồn từ một khu chợ bán hải sản và động vật hoang dã ở TP Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Kể từ đó, nó lây lan ra khắp thế giới.



Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất ở TP Đại Liên bắt đầu vào cuối tháng 7. Trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 là một người làm việc tại công ty chế biến thủy sản. Tính đến hôm 9-8, Đại Liên báo cáo tổng cộng 92 ca mắc Covid-19.



Trên toàn Trung Quốc, thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho thấy nước này có thêm 44 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới hôm 10-8, giảm so với 49 ca hôm 9-8. Theo NHC, 31 ca nhiễm mới đến từ bên ngoài Trung Quốc, 13 ca còn lại ở Tân Cương và không có trường hợp tử vong mới. Trung Quốc cũng báo cáo 17 bệnh nhân không thể hiện triệu chứng mới so với 31 bệnh nhân một ngày trước đó.



Tính đến hôm 10-8, Trung Quốc có tổng cộng 84.712 ca nhiễm và 4.634 trường hợp tử vong do Covid-19.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Reuters)