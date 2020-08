Sáng nay, thêm 11 người mắc Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện

Sáng 18-8, Quảng Nam có thêm 11 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và được xuất viện, nâng con số bệnh nhân đã điều trị khỏi ở địa phương này lên 13 người.

Sáng 18-8, TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu Ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, thông báo thông tin vui có tất cả 11 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh và được xuất viện trong sáng cùng ngày.

2 bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam xuất viện ngày 13-8

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) có 5 trường hợp được xuất viện sáng 18-8, gồm: BN433 N.T.B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn); BN 643 P.T.C (xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước); BN 834 N.V.T (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc); BN773 N.T.N (xã Cẩm Phô, TP Hội An); BN622 L.T.N.D (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Tại BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) có 6 BN ra viện sáng nay, gồm: BN 519 B.Q.C (phường Minh An, Hội An); BN549 P.T.V (chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An); BN563, N.T.N.T (xã Điện Thọ, Điện Bàn); BN564 Đ.T.T.H (Đông Phú, Quế Sơn); BN551 H.T.T (chùa Bảo Thắng); BN616 N.T.T (Điện Ngọc, Điện Bàn). Những bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà.

Ông Mai Văn Mười cho biết tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tất cả 95 người mắc Covid-19 (tính riêng số người lấy mẫu xét nghiệm ở Quảng Nam). Tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tất cả 61 BN. Ngày 13-8, có 2 ca là BN 716, 719 đã được xuất viện. Có 6 BN âm tính lần 1; 3 BN âm tính lần 2; 2 BN âm tính lần 3; 7 BN dương tính lại. Tại BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam có tất cả 29 BN. Ngoài 6 trường hợp được xuất viện sáng nay, có 7 BN âm tính lần 1.

"Đến thời điểm này, các BN dương tính đã và đang đáp ứng tốt với điều trị, kể cả bệnh nhân lớn tuổi (có BN 100 tuổi), BN có bệnh nền kèm theo" – ông Mai Văn Mười cho hay.

Tr.Thường (NLĐO)