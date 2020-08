Bản tin COVID-19 sáng 18-8: Tổng thống Mexico, Venezuela xung phong tiêm vắc xin Nga

Số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên 22 triệu ca vào sáng 18-8. Tổng thống Mexico cho biết ông sẽ tình nguyện tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Nga. Còn Nigeria sẽ mở lại các sân bay đón các chuyến bay quốc tế từ 29-8.



Toàn cầu: 22 triệu ca nhiễm, hơn 14,7 triệu ca hồi phục



Theo cập nhật của trang Worldometers sáng 18-8, trên toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 22 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 14,7 triệu ca đã hồi phục và hơn 776.000 ca tử vong do COVID-19.



Trong đó, Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là 3 quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm, với lần lượt hơn 5,6 triệu, 3,3 triệu và 2,7 triệu ca nhiễm. Về số ca hồi phục, Mỹ đứng đầu với hơn 2,9 triệu ca, kế đến là Brazil với 2,4 triệu ca và Ấn Độ với 1,9 triệu ca.



Việt Nam đang nằm ngoài nhóm 150 quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu.



Tổng thống Mexico tình nguyện thử vắc xin của Nga



Ngày 17-8, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador của Mexico cho biết ông sẽ tình nguyện tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Nga nếu vắc xin này chứng tỏ hiệu quả, theo Hãng tin Reuters.



"Tôi sẽ là người đầu tiên được tiêm vắc xin này" - ông Lopez Obrador phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, giữa lo ngại của một số nước phương Tây về sự an toàn của vắc xin do Nga phát triển.



Trước đó, Nga đã quyết định phê chuẩn và sản xuất lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên có tên Sputnik V. Không chỉ Tổng thống Mexico, mà Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela cũng xung phong tiêm Sputnik V một khi vắc xin này được đưa tới Venezuela.



Pháp triển khai cảnh sát chống bạo động để bắt dân đeo khẩu trang



Theo Đài Deutsche Welle, Pháp đã triển khai 130 cảnh sát chống bạo động tới vùng Marseille, miền nam Pháp để thực thi các yêu cầu đeo khẩu trang trong bối cảnh thêm nhiều địa phương bắt buộc người dân đeo khẩu trang.



Từ ngày 17-8, những người mua và bán hàng tại các khu chợ ngoài trời tại vùng này cũng được yêu cầu đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây lan COVID-19.



Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Journal du Dimanche, Bộ trưởng Lao động Pháp Elisabeth Borne cho biết chính phủ nước này muốn mở rộng yêu cầu đeo khẩu trang, đặc biệt ở các công sở. "Chúng ta phải tránh một lệnh phong tỏa mới bằng bất kỳ giá nào" - bà nói.



Một phụ nữ đang đi trên đoạn quốc lộ BR 163 của Brazil đã bị các thổ dân Kayapo chặn lối khi họ biểu tình chống lại các biện pháp mà chính quyền áp đặt để tránh sự lây lan của COVID-19 ở Novo Progresso, bang Para, Brazil ngày 17-8 - Ảnh: REUTERS



Anh khuyến khích các nhóm chịu rủi ro tham gia thử nghiệm vắc xin



Anh ngày 17-8 đã thúc giục người già và các tình nguyện viên đến từ những nhóm thiểu số châu Á và da màu đăng ký thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 nhằm thúc đẩy các nỗ lực để tìm ra vắc xin.



Đến nay vẫn chưa có ứng viên vắc xin ngừa COVID-19 nào được chứng minh ngừa COVID-19 hiệu quả. Bộ Thương mại Anh cho biết hơn 100.000 người đã tình nguyện tham gia các cuộc thử nghiệm vắc xin, nhưng cần thêm nhiều tình nguyện viên nữa tham gia để đảm bảo vắc xin có tác dụng với mọi người.



"Bảo vệ những người chịu rủi ro là cách duy nhất chúng ta chấm dứt đại dịch này" - bà Kate Bingham, chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm các vắc xin Anh, cho biết.



Chính phủ Anh nói rằng họ đặc biệt mong muốn những người trên 65 tuổi, các nhân viên y tế, những người đến từ các nhóm thiểu số châu Á và da màu đăng ký tham gia. Theo Reuters, tuần trước có một nghiên cứu cho thấy các nhóm thiểu số có nguy cơ mắc COVID-19 nhiều gấp 2 tới 3 lần so với người da trắng tại Anh.



Diễn biến dịch ở khu vực Đông Nam Á



Nigeria mở lại sân bay đón các chuyến bay quốc tế



Ngày 18-8, Bộ trưởng Hàng không Hadi Sirika của Nigeria cho biết nước này sẽ mở lại các sân bay để phục vụ các chuyến bay quốc tế từ ngày 29-8 tới.



Trước đó, các sân bay ở nước này đã bị đóng cửa từ ngày 23-3, không phục vụ các chuyến bay quốc tế ngoại trừ các chuyến bay thiết yếu, nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.



Bộ trưởng Hadi Sirika cho biết có 4 chuyến bay sẽ bắt đầu hạ cánh mỗi ngày tại thành phố Lagos và 4 chuyến bay khác ở thủ đô Abuja, với các quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ông không nói những chuyến bay này sẽ đến từ đầu.



Nigeria đã nối lại các chuyến bay nội địa vào ngày 8-7 và ông Sirika cho biết không ghi nhận ca lây nhiễm virus corona chủng mới nào trên các chuyến bay cho tới nay.



Bộ trưởng Sirika cho biết sắp tới hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ cần cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để được lên máy bay và trả tiền để thực hiện một xét nghiệm khác sau khi đến Nigeria. Họ cũng được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi y tế trực tuyến và gửi cho nhà trức trách khi họ đáp xuống Nigeria.

