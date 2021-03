Đừng giao sinh mạng cho lang băm, lương y rởm, tự phong

Đông y - y học cổ truyền - với lịch sử phát triển hàng nghìn năm, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công tác trị bệnh, cứu người. Thế nhưng, nhiều cơ sở hành nghề đông y không đảm bảo chất lượng, thầy lang tự phong khiến người bệnh khốn khổ khi bệnh càng chữa càng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.





Bệnh nhân Đ.T.L trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thuý Quỳnh



Bệnh nặng vì theo đông y, thầy lang



Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn - Chăm sóc vết thương (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh nam (56 tuổi, Hải Phòng) chuyển đến với trong tình trạng bị “áp xe cổ”.



Qua khai thác cho thấy người bệnh có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nhiều năm, thường xuyên đau vai gáy và vận động cổ khó khăn. Vì sợ động “dao kéo”, gia đình và người bệnh đã quyết định tìm đến phương pháp điều trị đông y: Châm cứu, thủy châm...



Đang trong quá trình theo đông y, giữa những mũi tiêm người bệnh xuất hiện sốt, đau cổ tăng… Ngay lập tức được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với dấu hiệu nhiễm trùng, đau cổ nhiều, nuốt vướng. Trên phim chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ xác định có 2 ổ áp xe phía trước cột sống và cạnh cổ trái.



Sau phẫu thuật, người bệnh đã đỡ khó thở, ngày thứ 3 ăn uống trở lại bình thường, người bệnh ổn định và đã ra viện sau 7 ngày phẫu thuật.



PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Thực tế điều trị châm cứu cũng như điều trị đông y đã có từ lâu và hiệu quả trong nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, cũng như những can thiệp điều trị cần tuân thủ việc vô khuẩn, vô trùng khi thực hiện kỹ thuật. Vi khuẩn phân lập được là bằng chứng việc lây nhiễm dụng cụ. Hơn nữa chúng tôi cũng khuyến cáo áp xe trung thất là bệnh lý nặng và phức tạp cần được phát hiện và xử lý sớm ở các trung tâm y tế có uy tín.



Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, số ca đến điều trị do chữa bệnh theo thầy lang hầu như tháng nào cũng có.



Bác sĩ Nguyễn Giang Nam - Phó Trưởng khoa Điều trị ban ngày (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) chia sẻ: Có người bệnh bị Basedow (một dạng bệnh nội tiết, cường giáp) bằng phương pháp “thầy lang” phải nhập viện do nhiễm trùng loét vùng cổ nghiêm trọng.



Bệnh nhân Đ.T.L, ngoài 30 tuổi ở Thọ Xuân, Thanh Hóa nhưng sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Trước khi xảy ra tình trạng nhiễm trùng vùng cổ, người bệnh thấy cổ mình to lên bất thường, mắt có dấu hiệu lồi to, chân tay run. Người bệnh đã xuống Bệnh viện Nội tiết Trung ương để khám và được chẩn đoán bị Basedow, dùng đơn theo đơn thuốc của bệnh viện. Tuy nhiên sau 2 ngày dùng thuốc, người bệnh tự ý bỏ và theo ông lang sống tại Hải Phòng quảng bá có thể chữa hỏi hoàn toàn khỏi bệnh mà không phải đụng đến dao kéo.



Sau khi châm 3 nén nhang, thầy lang cắm 2 nén lên bàn thờ còn 1 nén thì hơ xung quanh vùng cổ của chị L. Sau đó, thầy lang chọc và bôi thứ thuốc nhầy nhầy giống như nhựa cây mà thầy gọi là vô cùng hiệu nghiệm vào vùng cổ sau đó đắp tiếp thuốc lá lên rồi băng lại dặn không được động vào. Lần sau tới, thầy lang sẽ đích thân thay băng và tiếp tục bôi thuốc.



Tuy nhiên, đến lần thứ 2 sau khi đắp thuốc về, chị L thấy cổ mình bắt đầu sưng nề to, đau nhức kinh khủng. Khi tháo băng ra chị L phát hiện vùng cổ đã loét lớn, sâu, mưng mủ… Thầy lang cho chị L biết, đó là biểu hiện hết sức bình thường của giai đoạn đầu mới điều trị nên không phải lo lắng gì cả. Thấy tình trạng bệnh tiến triển nặng nên chị L xuống Bệnh viện Nội tiết Trung ương để kiểm tra.



Cũng theo bác sĩ Nguyễn Giang Nam, bệnh nhân trở lại khám trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng vùng cổ, vết loét sâu, dài, mưng mủ.



Chính sự thiếu hiểu biết và quá coi thường bệnh tật của mình khiến cho quá trình điều trị sẽ phức tạp hơn.



Bác sĩ Nguyễn Công Bình - khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) cho biết, gần đây khoa Cấp cứu tiếp nhận liên tiếp nhiều bệnh nhân mắc đái tháo đường tăng huyết áp với nguyên nhân tự ý dùng thuốc được quảng cáo trên các trang mạng xã hội không chính thức.



Nhiều bệnh nhân khi đưa vào cấp cứu đã trong tình trạng rất nặng nề, nguy hiểm tính mạng. Nhiều người bệnh sử dụng thuốc nam kết hợp với viên sủi không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể, đường huyết tăng cao phải đi cấp cứu.



Theo lời kể của người bệnh, bệnh nhân tự ý bỏ thuốc theo đơn của bác sĩ và dùng thuốc nam cùng viên sủi không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng xã hội với giá gần 3 triệu đồng cho một liệu trình với cam kết khỏi hoàn toàn bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm trong khi tình trạng đường huyết lại tăng lên, cơ thể và mặt phù nặng lên kèm theo cảm giác khó thở về đêm và sáng sớm. Tình trạng trên có dấu hiệu nặng dần. Ngay sau đó bệnh nhân T được người nhà cho chuyển thẳng Bệnh viện Nội tiết Trung ương.



Đề phòng thầy lang tự xưng



Theo lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, bệnh nhân có thể chọn lựa khám và chữa bệnh đông y hoặc tây y, hoặc cả 2 đều được, nhưng phải đến cơ sở chính thống, người khám và điều trị được đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề, cơ sở y tế được cấp phép đủ điều kiện hoạt động.



Hiện nay, nhiều cơ sở khám chữa bệnh đông y có thầy thuốc không qua đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề, thiếu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.



Thói quen của nhiều người Việt là thấy ai bệnh liền mách chỗ này chỗ kia khám, thậm chí còn phóng đại hiệu quả của nơi đó để thuyết phục người bệnh nghe mình.



Cũng theo lương y Nguyễn Xuân Hướng, không chỉ tiền mất mà nhiều người còn mang thêm tật vì uống phải những bài thuốc không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp sau khi bỏ quê đi biệt tích mấy năm, “học lỏm” được bài thuốc nam, thuốc bắc, bỗng một ngày trở về dựng biển “nhà thuốc lương y” và khẳng định với mọi người có thể chữa được tất cả bệnh nan y.



Lương y Nguyễn Xuân Hướng lo ngại, sở dĩ có tình trạng thuốc đông y gây nhiều biến chứng như thời gian qua là do sự quản lý, kiểm soát lỏng lẻo của các cơ quan chức năng.



Bên cạnh đó, các biện pháp và chế tài xử lý vi phạm quá nhẹ, khiến cả người buôn bán lẫn người bốc thuốc đều không sợ.

