Gia Lai: 250 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tập huấn về an toàn giao thông và công tác nhân quyền

(GLO)- Sáng 17-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn công tác an toàn giao thông và công tác nhân quyền cho 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; các hội viên nòng cốt trung kiên ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu tham gia tập huấn đã nghe báo cáo viên của Ban An toàn giao thông và Công an tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, như: tình hình tai nạn giao thông; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trọng tâm; một số kỹ năng an toàn giao thông... và chuyên đề về công tác nhân quyền.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên; qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

ANH HUY