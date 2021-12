An Khê phấn đấu cuối năm 2022 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Ngày 24-12, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành các nội dung chương trình và tiến hành bế mạc.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét báo hoạt động trong năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND thị xã và hai ban của HĐND thị xã; báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã, Đoàn Hội thẩm nhân dân thị xã; các báo cáo của UBND thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022…

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kinh tế-xã hội của thị xã vẫn có bước phát triển; nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 15,76% so với 2020; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai ngay từ các tháng đầu năm; công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được tăng cường; kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được tập trung triển khai. Bên cạnh đó, thị xã cũng chú trọng xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tú An và Song An; triển khai quyết liệt công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường giải pháp thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thoát thu; công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được tăng cường, thường xuyên cập nhật, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, đặc biệt hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, công tác đầu tư, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn, phát triển du lịch được chú trọng; công tác đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia cho các di tích được triển khai đồng loạt; các hạng mục thuộc Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo” giai đoạn 2017-2020 cơ bản hoàn thành, tạo động lực phát triển tiềm năng du lịch của thị xã trong giai đoạn mới…

Các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; giao quân năm 2021 đạt chỉ tiêu được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, chất vấn và giải trình, trong đó tập trung các vấn đề như: xây dựng, hạ tầng giao thông, thủy lợi; chỉnh trang đô thị, quy hoạch đất đai; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; lĩnh vực giáo dục, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm phát triển du lịch, kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng các điểm phát triển du lịch…

Trong năm 2022, thị xã An Khê phát huy kết quả đạt được và tập trung triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 12,94%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 187,115 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,89 triệu/người/năm; giảm nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025), tỷ lệ hộ nghèo 1,79%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,81%; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100% xã, phường giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; lũy kế cuối năm 2022 thị xã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Kỳ họp đã biểu quyết thông 9 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022.