Ia Grai phấn đấu cuối năm 2022 có 1 xã, 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Ngày 16-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khoá XVIII (mở rộng) nhằm đánh giá công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, thu ngân sách của huyện ước đạt hơn 121 tỷ đồng, bằng 145% so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.979 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch và tăng 22% so với năm trước. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 3.907,5 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.146 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trước.

Tổng giá trị sản xuất đạt 11.429,5 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng của huyện hơn 49.740 ha, đạt gần 102% kế hoạch. Chương trình tái canh cây cà phê năm 2021 của huyện triển khai hiệu quả, đến nay diện tích cà phê đã xuống giống tái canh là 480 ha, đạt 107% kế hoạch. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai thực hiện, đến nay có 6 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp huyện năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực đạt kế hoạch đề ra. Xã Ia O và xã Ia Krăi hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 10 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2021...

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%. Tích cực chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành theo hướng phát huy các thế mạnh của địa phương; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực đầu tư, quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh...

Đặc biệt, triển khai hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.