Mang Yang: Năm 2022, phấn đấu có 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Ngày 7-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) khoá XVII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tiêu biểu trong năm qua, tổng thu ngân sách theo phân cấp được 24,5 tỷ đồng, ước đạt 83% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp- thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 2.507 tỷ đồng, tăng 6,82% so với kế hoạch. Toàn huyện gieo trồng 11.569 ha, đạt 109,7% kế hoạch và tăng 4,5% so với năm 2020. Đặc biệt đã trồng mới 1.005 ha cây ăn quả, đạt 325% kế hoạch và 134,5 ha cây dược liệu, đạt 141% kế hoạch. Huyện đã quan tâm triển khai thực hiện dự án liên kết chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng trang trại, ứng dụng công nghệ cao, công tác phòng-chống dịch bệnh được theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng được chỉ đạo quyết liệt, đã triển khai dự án giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Mang Yang giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 4,54% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 8,56% so với kế hoạch. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm. Huyện đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu quy hoạch. Huyện tích cực chỉ đạo thực hiện công tác đền bù-giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án, kiểm tra, giám sát đầu tư, triển khai thi công, giải ngân vốn đảm bảo tiến độ đề ra...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang thống nhất nhiệm vụ và giải pháp trong tâm năm 2022 là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm đạt 9,8%. Thu ngân sách theo phân cấp đạt 23,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người/năm là 46,2 triệu đồng. Tổng diện tích cây trồng đạt 24.226 ha, tổng đàn gia súc đạt 66.900 con. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng liên kết chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm. Triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch, kế hoạch phát triển du lịch năm 2022 trên địa bàn huyện.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng hiện do UBND cấp xã quản lý, đảm bảo toàn bộ diện tích rừng có chủ thực sự. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu năm 2022 có ít nhất 1 xã đủ điều kiện đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và có thêm ít nhất 3 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. Triển khai Phương án sử dụng đất Công ty chè A Yun, xử lý dứt điểm nhà, lều quán khu vực rừng thông thôn Nhơn Tân (xã Đak Ta Ley). Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ. Tập trung chỉnh trang đô thị, phát triển vùng kinh tế động lực, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, các vùng, các công trình thủy lợi, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng-chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu nâng Chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, triển khai các thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng-chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành việc bố trí, ổn định các hộ dân di cư tự do tại làng Dơ Nâu (xã Kon Thụp). Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với kế hoạch xóa 2 làng nghèo: Đê Btưk (xã Đak Jơ Ta) và Pyầu (xã Lơ Pang).