Hội Cựu chiến binh An Khê: Chú trọng công tác hậu phương quân đội

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã An Khê đã thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.

Gần 6 tháng trôi qua kể từ khi được Hội CCB thị xã An Khê hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa, ông Trần Ngọc Giao (thôn Thượng An 3, xã Song An) vẫn còn vẹn nguyên niềm xúc động. Ông Giao là cựu tù chính trị Côn Đảo, điều kiện kinh tế gia đình tương đối khó khăn. Ngôi nhà cũ được ông xây dựng từ năm 1980 nên xập xệ và dột nát. “Nhờ sự quan tâm của Hội CCB, tôi đã xây dựng được ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Trong đó, anh em CCB ủng hộ hơn 35,7 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn trước tình cảm mà các đồng chí, đồng đội đã dành cho mình”-ông Giao bày tỏ.

Hội CCB thị xã An Khê chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Trần Ngọc Giao (thôn Thượng An 3, xã Song An) trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: Mộc Trà

Tương tự, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Lê Văn Trung (tổ 2, phường An Bình) được Hội CCB phường tạo điều kiện vay tín chấp 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã An Khê để phát triển kinh tế. Với giấy phép lái xe tải có được khi còn tại ngũ, anh Trung sử dụng vốn vay trên vào việc kinh doanh hàng tạp hóa. Đến nay, gia đình anh đã trở thành một trong những đại lý uy tín, chuyên phân phối hàng hóa trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận. Anh chia sẻ: “Chính sự động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương mà trực tiếp là Hội CCB phường An Bình đã giúp tôi hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Không chỉ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng, đón về chu đáo, chúng tôi còn nhận được nhiều chính sách hỗ trợ giúp nhanh chóng ổn định cuộc sống sau xuất ngũ. Bản thân tôi và gia đình vô cùng phấn khởi”.

Theo Chủ tịch Hội CCB thị xã An Khê Lý Văn Mười, bên cạnh việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công, Hội CCB các cấp còn tham gia tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; đồng thời, thăm hỏi, tặng quà động viên trước, trong và sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đối với gia đình các tân binh gặp khó khăn, hoạn nạn, Hội phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể khác ở địa phương giúp đỡ kịp thời. Đơn cử như năm 2020, các cấp Hội đã hỗ trợ cho 3 gia đình bị thiệt hại do bão lụt, mỗi hộ 3 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh phường An Bình (thị xã An Khê) tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mộc Trà

“Đặc biệt, với mong muốn giúp thanh niên sau xuất ngũ ổn định cuộc sống, Hội CCB đã đề xuất UBND thị xã trích ngân sách 500 triệu đồng để hỗ trợ nguồn vốn vay, giải ngân thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã vào đầu tháng 1-2021. Ngoài ra, nguồn quỹ khoảng 300 triệu đồng của Câu lạc bộ CCB sản xuất-kinh doanh giỏi thị xã cũng đã kịp thời giúp đỡ nhiều quân nhân xuất ngũ trên địa bàn từng bước vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Mục đích của chúng tôi là giúp anh em có việc làm tại địa phương, hạn chế ly hương để họ vừa tham gia sinh hoạt, lại vừa có thể tham gia lực lượng huấn luyện dự bị động viên hàng năm”-ông Mười thông tin.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội CCB thị xã còn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí vị trí công tác phù hợp tại các hội, đoàn thể đối với những quân nhân xuất ngũ có năng lực. Hàng năm, Hội giới thiệu hội viên ưu tú để các cấp ủy xem xét, kết nạp được 4-5 đảng viên mới, được Thị ủy đánh giá cao. “Thời gian đến, chúng tôi sẽ phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục chung tay thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần duy trì đạt và vượt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm mà thị xã đã đề ra, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc”-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê khẳng định.

MỘC TRÀ