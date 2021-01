Pleiku: Phường Yên Thế kỷ niệm 20 năm thành lập

(GLO)- Chiều 4-1, phường Yên Thế thành phố Pleiku (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế, cùng lãnh đạo các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể của Thành phố, lãnh đạo một số xã phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn...

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Thanh Nhật

Phường Yên Thế được thành lập theo Nghị định số 67/NĐ- CP ngày 9-11-2000 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6-1-2001. Sau 20 năm, Đảng bộ phường đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chú trọng đào tạo và củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phường Yên Thế ngày càng phát triển về mọi mặt. Toàn phường hiện có 10 tổ dân phố và 1 làng, dân số gần 5.540 hộ, với hơn 20.630 khẩu. Kinh tế của phường tăng trưởng ngày càng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác chăm sóc đối tượng chính sách và các gia đình có công với cách mạng, cùng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm. Nhân dân đã chung sức cùng với nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang. 11/11 tổ dân phố, làng đạt danh hiệu văn hóa - đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa giai đoạn 2015-2020 đạt 96%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Các cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phường Yên Thế qua 20 năm thành lập được khen thưởng. Ảnh: Thanh Nhật

Nhân dịp này, Thành ủy Pleiku đã tặng bức trướng cho Đảng bộ phường Yên Thế với nội dung “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Yên Thế Đoàn kết-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”.

Bên cạnh đó, buổi lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho tập nhân dân và cán bộ phường Yên Thế, cùng 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Yên Thế. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku tặng giấy khen cho 15 tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Phường Yên Thế qua 20 năm thành lập...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Quế đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Thế đạt được 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị Phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm phát triển kinh tế theo cơ cấu “Tiểu thủ công nghiệp-Thương mại dịch vụ và Nông nghiệp” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động nhân dân tích cực tham gia cùng với nhà nước xây dựng và chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Huy động các nguồn lực để xóa nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn kết quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Yên Thế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

THANH NHẬT