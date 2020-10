Cửu An xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Cửu An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xã Cửu An có 3 thôn với 1.041 hộ, 4.165 khẩu. Năm 2016, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, xã tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Hiện tại, xã đã đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao và phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020.

Những tuyến đường bê tông được trồng hoa hai bên, tạo cảnh quan môi trường xã Cửu An (thị xã An Khê) xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh

Chứng kiến sự đổi thay trên quê hương mình, ông Nguyễn Văn Sáu-Bí thư chi bộ, Trưởng thôn An Điền Bắc-phấn khởi cho hay: Từ khi xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ. Hệ thống đường giao thông được cứng hóa; trạm y tế, trường học, điểm sinh hoạt văn hóa tập trung tại các khu dân cư được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi của con em và nhân dân địa phương. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Người dân giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế được xem là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Do đó, xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Cửu An tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP, hữu cơ; khuyến khích người dân duy trì và phát triển nghề làm bún, bánh truyền thống theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sự (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ trồng trọt, chăn nuôi. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Nguyễn Thị Sự (thôn An Điền Nam) cho biết, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gia đình bà đã tích cực tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. “Năm 2016, tôi chuyển đổi hơn 1 ha mía sang trồng cây quýt đường. Đến nay, vườn quýt đã cho thu hoạch. Bên cạnh trồng trọt, gia đình tôi còn nuôi hơn 1.500 con vịt đẻ lấy trứng; nuôi 3 con heo nái và khoảng 80 con heo thương phẩm, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí”-bà Sự chia sẻ.

Không chỉ sản xuất giỏi, gia đình bà Sự còn tiên phong hiến 1.000 m2 đất để làm đường giao thông; tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động. Nhiều năm liền, gia đình bà được UBND xã công nhận “Gia đình văn hóa” tiêu biểu.

Cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cửu An đã chú trọng đầu tư xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, đài truyền thanh, nhà văn hóa xã. Các thiết chế văn hóa ở thôn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng gắn với quy hoạch hạ tầng văn hóa NTM. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đến nay, cả 3 thôn của xã đều đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”; gần 70% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2019, UBND xã Cửu An được công nhận bảo lưu “Cơ quan văn hóa”.

Ông Lưu Trung Dũng-Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền thị xã; sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

“Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ngoài ra, xã sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đổi mới hình thức sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở; tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ các loại văn hóa phẩm độc hại”-Chủ tịch UBND xã Cửu An cho biết thêm.

NGỌC MINH