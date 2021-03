Ăn nhiều carb kém chất lượng dễ dẫn đến đau tim, đột quỵ

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc theo một chế độ ăn uống nhiều carbohydrate (viết tắt là carb) chất lượng kém có thể gây ra những kết quả nguy hiểm.



Ăn nhiều carb chất lượng kém có thể gây ra những kết quả nguy hiểm - Ảnh: Shutterstock



Từ nguy cơ đau tim cao hơn đến đột quỵ, và thậm chí tử vong, chất lượng carbohydrate kém gây ra rất nhiều thiệt hại không thể phục hồi được, theo Times of India.



Nghiên cứu



Tổng cộng 137.851 người từ 35 đến 70 tuổi đã được theo dõi trong thời gian trung bình là 9,5 năm thông qua nghiên cứu Dân số Thành thị và Nông thôn (PURE) do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Dân số (PHRI) của Đại học McMaster (Canada) và Hamilton Health Sciences điều hành.



Nhóm nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi về thực phẩm để đo lượng ăn vào dài hạn của những người tham gia và ước tính chỉ số đường huyết (xếp hạng của thực phẩm dựa trên ảnh hưởng của chúng đối với lượng đường trong máu) và lượng đường huyết (lượng carbohydrate trong thực phẩm nhân với chỉ số đường huyết của nó) chế độ ăn kiêng. Có 8.780 trường hợp tử vong và 8.252 biến cố tim mạch chính được ghi nhận trong số những người tham gia trong thời gian theo dõi.



Kết quả



Được công bố trên Tạp chí Y học New England, nghiên cứu toàn cầu tập trung vào những người sống ở 5 châu lục và kết luận rằng chế độ ăn nhiều carbohydrate kém chất lượng dẫn đến nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong cao hơn, theo Times of India.



Những rủi ro cao hơn của một chế độ ăn có nhiều carbohydrate chất lượng kém, được gọi là chế độ ăn có đường huyết cao, tương tự như việc mọi người có bị bệnh tim mạch trước đó hay không.

Phải làm thế nào?



“Bạn là những gì bạn ăn” là câu nói đúng. Vì vậy, lần tới khi bạn tự phục vụ bữa ăn, hãy kiểm tra chất lượng và số lượng của bữa ăn.

