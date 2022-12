Chư Pưh quan tâm hỗ trợ người nghèo vui xuân, đón Tết

(GLO)- Tết Quý Mão 2023 cận kề, các cấp chính quyền, đoàn thể của huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tập trung chuẩn bị điều kiện để hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số (DTTS), gia đình chính sách vui đón xuân mới.





Hơn 1 tuần nay, gia đình chị Nay H'Men (làng Tông Wil, thị trấn Nhơn Hòa) ngập tràn niềm vui vì sắp được chuyển về ở trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh xây tặng. Chị H'Men kể: “Lập gia đình xong, mình dựng tạm căn lều ở sát vách nhà mẹ đẻ. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, dự tính dành dụm tiền làm cái nhà to hơn cho con cái ở. Có điều, nhà ít đất rẫy, tiền công làm thuê mướn chẳng được bao nhiêu. 2 năm qua, việc làm càng khó khăn hơn do dịch bệnh. Hồi giữa năm, gia đình được dân làng bình xét xây nhà tình nghĩa. Dân làng, họ hàng thương quý còn cho mượn tiền, ủng hộ ngày công phụ giúp làm nhà. Đại diện nhà thầu nói sẽ bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán này. Nếu được như vậy thì đây là năm đầu tiên cả gia đình được đón Tết cổ truyền trong ngôi nhà xây mới vững chắc”.



Mẹ và con gái của chị Nay H'Men (làng Tông Wil, thị trấn Nhơn Hòa) phụ giúp dọn mặt bằng để đổ vật liệu xây nhà mới. Ảnh: Thiên Di



Ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa-chia sẻ: “Cùng với ngôi nhà của gia đình chị H'Men thì còn có 2 ngôi nhà tình thương khác đang được gấp rút thi công với mong muốn san sẻ khó khăn với người DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng đang kêu gọi, vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và tổ chức cho bà con DTTS đón Tết Quý Mão 2023”.



Để giúp người yếu thế vui xuân, đón Tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh đã trích hơn 300 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cũng như trao sinh kế cho người DTTS tại thị trấn Nhơn Hòa và 3 xã: Ia Blứ, Ia Dreng, Ia Rong. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng vận động một ngân hàng đứng chân trên địa bàn tỉnh tài trợ hơn 200 triệu đồng để xây dựng thêm 4 căn nhà tình nghĩa; đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách, hộ người DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Thời điểm này, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cũng đang xây dựng kế hoạch để trình UBND huyện phê duyệt việc thăm, tặng quà và tổ chức chương trình đón Tết tại các làng DTTS. Ông Nguyễn Văn Anh-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Vừa qua, Phòng phối hợp với UBND xã Ia Le và đoàn từ thiện đến từ TP. Hồ Chí Minh trao tặng 105 suất quà Tết (400 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công ở xã Ia Le. Chúng tôi cũng đang trình UBND huyện xem xét, phê duyệt kinh phí thăm, tặng quà Tết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí, quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.



THIÊN DI