Cụm thi đua số 6 Bộ Công an trao nhà nghĩa tình đồng đội

(GLO)- Chiều 24-11, tại thôn Bon Jứ, xã Ia Broái, huyện Ia Pa, đại diện lãnh đạo 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 6, Bộ Công an gồm: Công an tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm đồng và Bình Phước trao nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng úy Nay Khuất-Công an xã Ia Tul, huyện Ia Pa.





Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 6, Bộ Công an chụp hình lưu niệm cùng gia đình Thượng úy Nay Khuất. Ảnh: Lê Ánh

Sau hơn 3 tháng khởi công, căn nhà cấp 4 trị giá trên 500 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, kinh phí đóng góp của Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 6 là 180 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ia Pa hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị Cụm trưởng nhấn mạnh: Những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã phối hợp, tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hoàn thành xuất sắc các mặt công tác Công an, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở cũng được tổ chức thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Đặc biệt, công tác vận động quỹ xây nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị đồng tình, hưởng ứng.





TIẾN LỰC - LÊ ÁNH