Công an tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

(GLO)- Sáng 7-11, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác .

Trong tháng, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 59 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 57 vụ vi phạm pháp luật về tham nhũng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bắt 32 vụ, xử lý 53 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy… Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai thường xuyên, liên tục; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Lê Ánh

Đánh giá kết quả các mặt công tác và chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Đặc biệt, Công an toàn tỉnh đã và đang tập trung cao độ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh điện tử; tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự giao thông gắn với đấu tranh phòng-chống tội phạm tại địa bàn cở sở…

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an; tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương chấp hành điều lệnh Công an nhân dân và quy trình, chế độ công tác với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững sự bình yên cho Nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Dân vận Trung ương, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao khen thưởng cho 6 tập thể, 25 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.