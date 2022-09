Lãnh đạo Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Đức Cơ

(GLO)- Ngày 9-9, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Đức Cơ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ báo cáo kết quả các mặt công tác trong 8 tháng của năm 2022. Trong đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các mặt công tác, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) địa bàn biên giới. Cùng với đó, Công an huyện đã triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn Công an cấp xã về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Trong 8 tháng, Công an huyện tổ chức 225 lượt tuần tra, điều động 620 lượt phương tiện, 825 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công an các xã duy trì hoạt động tuần tra ban đêm, tích cực phối hợp với lực lượng dân quân, biên phòng tuần tra ngăn chặn, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập gây rối, trộm cắp tài sản gắn với kiểm tra hành chính bảo đảm ANTT; thường xuyên rà soát, gọi hỏi, răn đe 547 lượt đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy không để hình thành băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Tích cực thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Hữu

Bên cạnh đó, Công an huyện đã điều tra làm rõ 26/29 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,65%); tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; các đội nghiệp vụ Công an huyện đã phối hợp với các đồn Biên phòng bắt xử lý 4 vụ, 7 đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ, môi giới đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, truy tố đối tượng thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 81,57%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá sâu nguyên nhân kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để Công an huyện tiếp tục khắc phục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Hữu Trường- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện Đức Cơ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác; tham mưu, bố trí cán bộ hợp lý, đảm bảo theo quy định của Bộ Công an; đồng thời, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh tiếp tục tham mưu, kiến nghị, đề xuất để khắc phục kịp thời những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất...

Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Đức Cơ là huyện biên giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, vì vậy, lực lượng Công an huyện phải thường xuyên thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là các Tổ công tác địa bàn thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, kiểm lâm…; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm như: buôn lậu, ma túy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, vận chuyển hàng cấm, ngăn chặn vượt biên…; chủ động tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân, đặc biệt chú ý các làng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại khu vực biên giới.

Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng của tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) để phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới và ngăn chặn hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép. Bên cạnh đó, Công an huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại cơ sở, qua đó kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm ANTT trên địa bàn trong thời gian tới.